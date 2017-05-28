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Samsung Galaxy Feel özellikleri

tarafından 28 Mayıs 2017 Tarihinde eklendi

’un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus resmi olarak tanıtıldıktan sonra sessiz sedasız yeni bir model daha tanıttı. özelliklerine isterseniz kısaca bakalım;

Galaxy Feel modelinde 4.7 inçlik 312 PPI Piksel yoğunluğunda Super AMOLED ekranı bulunmaktadır.Bu telefonu ise 3000 mAh‘lık bir batarya desteklemektedir.Hızlı şarj özelliği olan bu modelde malesef değiştirelemez batarya bulunmaktadır.16 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik ön kamera bulunmaktadır.1.6 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli, 3 GB RAM’li bir işlemcisi bulunuyor.32 GB’lık dahili depolama hafızasın ekstradan takabileceğiniz hafıza kartı ile kapasitesini artırabilirsiniz.4.5G teknolojisi olarak ise CAT 6 bulunmaktadır.Suya ve toza karşı dayanıklılığı bulunan Galaxy Fell’de ekstradan parmak izi güvenliğide bulunmaktadır.

Samsung Galaxy Feel modelinin ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir netlik bulunmamaktadır.Sosyal medyada yazan bilgilere göre şimdilik sadece Japonya’da satılacağı yazmaktadır.Tabi neden sadece Japonya olduğuna anlam verilmiyor.

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