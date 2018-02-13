Samsung Galaxy A8+Plus (2018) özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy A8+ Plus (2018) fiyatı belli oldu.Samsung her zaman olduğu gibi kaliteli modeller çıkarmaya devam ediyor.Tabi fiyat kısmıda önemlidir.

İlk olarak fiyatından bahsedelim.Galaxy A8+ Plus (2018) modeli 3299 TL civarlarında satışa çıktı.Şimdi Galaxy A8+ Plus (2018) teknik özelliklerine bakalım;

Galaxy A8+ Plus (2018) modelinde 6.0 inçlik oldukça büyük bir ekran bulunuyor.Ekran çözünürlüğü ise 1080×2220 (FHD+) Pixel’dir.Bu ekran 411 PPI Piksel yoğunluğuna sahip Super AMOLED ekrandır.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 75.48 oranındadır.Bu oran oldukça güzel bir kullanım hissi sağlamaktadır.Batarya özelliklerine baktığımızda da 3500 mAh’lık güçlü bir batarya yer alıyor.Bataryasınında değiştirelemez olduğunu hatırlatalım.

Samsung Galaxy A8+ Plus (2018) kamera özelliklerine baktığımızda da 16 MP ve 8 MP olmak üzere arka tarafta iki adet kamera yer alıyor.Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğüne sahiptir.4.5G teknolojisi olarak CAT 11 yer alıyor.Bu sayede saniyede 600 Mbps gibi oldukça yüksek indirme hızını görebilirsiniz.Android 7.1.1 Nougat sürümü ile yüklü gelen bu model Android 8.0 Oreo güncellemesinide alacaktır.

Hem tasarım hem performans olarak güçlü bir telefon olduğı ilk bakışta belli olmaktadır.2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Samsung Exynos Octa 7885 Chipset bulunmaktadır.4 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak söz konusu bile olamaz.64 GB’lık dahili depolama hafızasını isterseniz microSD kart desteği ile 256 GB’a kadar kapasitesini artırabilirsiniz.Suya ve toza karşı dayanıklı olan Galaxy A8+ Plus (2018) modelinde ekstra güzel bir özellik bulunmaktadır.Samsung, radyo özelliğini birçok telefona koymamışken bu telefonda yer alması ise ayrı bir renk katmaktadır.

Samsung Galaxy A8+ Plus (2018) hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

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