Samsung Galaxy A8 Plus bilinmeyen özelliği

Samsung Galaxy A8 Plus modeli hem tasarımı hem teknik özellikleri ile çok tutuldu.

Bugün sizlere Galaxy A8 Plus’ın farklı ve bir o kadar da güzel bir özelliğinden bahsetmek istiyoruz.Bu telefonda indirme güçlendiricisi olduğunu biliyor muydunuz? Yazıyı okuduktan sonra gereksiz bir özellik diyebilirsiniz.Fakat teknoscrool olarak farklı bulduk diyebiliriz.

30 MB üzerinde bir dosya indirmek istediğinizde hem Wi-Fi hem de mobil veri bağlantısını aktif ederek çift taraflı olarak hızlı bir şekilde indirebilirsiniz.Bu sayede kısa sürede büyük dosyaları hızlı bir şekilde indirebilirsiniz.Galaxy A8 Plus indirme güçlendirilmesini aktif etmek için Ayarlar-Bağlantılar-Diğer bağlantı ayarları-İndirme Güçlendiricisi üzerene basmanız yeterli olacaktır.

Uyarılar:

– Dosyayı mobil ağ üzerinden indireceğiniz için kotanıza dikkat ediniz.Süpriz bir fatura ile karşılaşmayın.

– MB olarak büyük dosyaları indirirken bu özellikteyken telefon ısınabilir.Eğer cihaz yüksek sıcaklığa ulaşırsa otomatik olarak bu özellik kapanacaktır.

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