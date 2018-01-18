Samsung Galaxy A8 + Plus (2018) mesaj engelleme

Galaxy A8 + Plus (2018) mesajlar nasıl engellenebileceği konusunda bilgi arıyorsanız sizlere bu konu hakkında bilgilendirme yapmak istedik.

Bildiğiniz üzere artık son çıkan akıllı telefonlarda mesaj engelleme hizmet sıkıntısız bir şekilde yapılabilmektedir.Daha önceden mesaj engellemek için ekstrada 3.parti uygulaması kullanmak zorunda kalıyorduk.Tabi bu tarz uygulamalarda kullanıcıları zor durumda bırakabiliyordu.

Mesajlar uygulamasını başlatın ve iç nokta üst üste basıp → Ayarlar → Mesajları engelle → Numaraları engelle üzerine dokunun.

Gelen kutusu veya rehber üzerine dokunun, kişiyi seçin ve ardından (artı) üzerine dokunun.

Manuel olarak numara girmek istiyorsanız eğer bir numara engellemek için , Numara gir üzerine dokunun ve sonra telefon numarası girmeniz yeterlidir.

Not:Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.

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