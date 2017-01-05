Samsung Galaxy A7 (2017) teknik özellikleri ve yorumları

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli sayılabilecek Galaxy A7 (2017) resmi olarak tanıtıldıktan sonra teknoloji tutkunları heyecanla bu modeli incelemektedir.Teknoscrool.com olarak elimizden geldiği kadar detaylı bilgiler vermek istiyoruz.

İlk olarak baktığımızda 5.7 inçlik 386 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir Super AMOLED ekran bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 73.61’lik gayet başarılı bir oran bulunmaktadır.Galaxy A7 (2017) bataryasına baktığımızda da 3600 mAh‘lık bir batarya görmekteyiz.Bu model de değiştirebilir bir batarya bulunmamaktadır.Hızlı şarj desteğininde olduğunu not düşelim.

Galaxy A7 (2017) kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 16 megapiksellik bir arka kamerası ve 16 megapiksellik ön kamerası bulunmaktadır.İşlemci gücü olarak ise 1.9 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli Samsung Exynos 7 Octa 7880 yonga seti bulunmaktadır.3 GB RAM ile oldukça başarılı bir model olduğunu söyleyelim.

32 GB‘lık dahili depolama hafızasının yanı sıra ekstra takılabilen microSD hafıza kartı ile kapasitesini artırabilirsiniz.4.5G teknolojisi olarak CAT 6 sınıfını desteklemektedir.Android marshmallow sürümü ile yüklü gelen bu modelii Nougat sürümüne yükseltebileceksiniz.NFC,Suya ve toza dayanıklılıkta bulunmaktadır.Galaxy A7 (2017) modelinin Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair herhangi bir net bilgi bulunmamaktadır.Fakat şubat ayı sonuna doğru raflarda yerini alabilir.

Galaxy A7 (2017) hakkında yorumlarınızı bekliyoruz..

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