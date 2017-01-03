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Samsung Galaxy A5 (2017) teknik özellikleri ve yorumları

tarafından 3 Ocak 2017 Tarihinde eklendi

Galaxy A5 (2017) hakkında teknik özelliklerini detaylı olarak incelemek istiyorsanız işte size güzel bir yazı.

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Samsung’un uzun zamandır beklenen modeli Galaxy A5 (2017) resmi olarak tanıtıldı.Teknoloji tutkunları hemen bu telefonun özelliklerine bakmak istiyor.Samsung’un A serisi çok sevildi ve her cebe uygun fiyatı ile en çok satılan telefonlar arasında olduğunu söyleyebiliriz.Galaxy A5 (2017) özellikleri üst segment diyebiliriz.Galaxy A5 (2017) modeline baktığımızda ise ilk olarak dikkatimizi çeken ise kesinlikle 5.2 inçlik ideal bir ekran boyutudur.Bu ekran FULL HD ve 423 PPI Piksel yoğunluğunuda sahip olaması ayrı bir renk katmaktadır.Ekran/Gövde oranında ise yüzde 71.46’lık oranı oldukça başarılı olduğunu söyleyelim.

Yüzde 70 üzerindeki oranlar kullanıcı tarafından çok beğenilmektedir.Batarya kapasitesi olarak ise 3000 mAh’lık bir batarya kullanığını görüyoruz.Bu modelde de malesef değiştirebilir bir batarya bulunmamaktadır.Tek tek bütün özelliklerinden bahsetmek isterdik fakat sizide sıkmak istemediğimiz için bir tablo hazırlamak istedik.Bu tablo ile detaylı olarak Galaxy A5 (2017) teknik özelliklerini inceleyebilirsiniz.

EKRAN ÖZELLİKLERİ
Ekran Boyutu 5.2 inç
Ekran Çözünürlüğü 1080×1920 (FHD)
Piksel Yoğunluğu 423 PPI
Ekran Teknolojisi Super AMOLED
Gövde/Ekran Oranı 71.46 %
BATARYA ÖZELLİKLERİ
Batarya Kapasitesi 3000 mAh
Değişebilir Batarya Hayır
Hızlı Şarj Desteği Evet
Şarj ünitesi USB Type-C
TEMEL DONANIM
Yonga Seti Samsung Exynos 7 Octa 7880
CPU Frekansı 1.9 GHZ
CPU Çekirdeği 8 Çekirdek
Grafik İşlemcisi Mali-T860 MP4
Bellek (RAM) 3 GB
Dahili Depolama 32 GB
MicroSD Kart Evet
KAMERA ÖZELLİKLERİ
Arka Kamera 16 megapiksel
Ön Kamera 16 megapiksel
Video Kayıt Özelliği 1080 P FULL HD
Ön Kamera Video 1080 P FULL HD
TASARIM
Telefon Boyu 146.1 mm
Telefon En 71.4 mm
Telefon Kalınlığı 7.9 mm
Telefon Ağırlığı 159 Gram
Renk Seçenekleri Açık Mavi,Pembe,Altın ve Siyah
Kapak Malzemesi Cam
Çerçeve Malzemesi Metal
İŞLETİM SİSTEMİ
Kullanılan sistem Android
İşletim Versiyonu Android 6.0.1 Marshmallow
Yükseltilebilir Evet
4.5G TEKNOLOJİSİ
4.5G Desteği Var
Teknolojisi CAT 6
DİĞER ÖZELLİKLER
Kızılötesi desteği Yok
NFC Teknolojisi Var
Suya Dayanıklık Var
Toza Dayanıklık Var
Görüntülü Konuşma Var
Parmak İzi Var
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