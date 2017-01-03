Samsung Galaxy A5 (2017) teknik özellikleri ve yorumları

Samsung Galaxy A5 (2017) hakkında teknik özelliklerini detaylı olarak incelemek istiyorsanız işte size güzel bir yazı.
Samsung’un uzun zamandır beklenen modeli Galaxy A5 (2017) resmi olarak tanıtıldı.Teknoloji tutkunları hemen bu telefonun özelliklerine bakmak istiyor.Samsung’un A serisi çok sevildi ve her cebe uygun fiyatı ile en çok satılan telefonlar arasında olduğunu söyleyebiliriz.Galaxy A5 (2017) özellikleri üst segment diyebiliriz.Galaxy A5 (2017) modeline baktığımızda ise ilk olarak dikkatimizi çeken ise kesinlikle 5.2 inçlik ideal bir ekran boyutudur.Bu ekran FULL HD ve 423 PPI Piksel yoğunluğunuda sahip olaması ayrı bir renk katmaktadır.Ekran/Gövde oranında ise yüzde 71.46’lık oranı oldukça başarılı olduğunu söyleyelim.
Yüzde 70 üzerindeki oranlar kullanıcı tarafından çok beğenilmektedir.Batarya kapasitesi olarak ise 3000 mAh’lık bir batarya kullanığını görüyoruz.Bu modelde de malesef değiştirebilir bir batarya bulunmamaktadır.Tek tek bütün özelliklerinden bahsetmek isterdik fakat sizide sıkmak istemediğimiz için bir tablo hazırlamak istedik.Bu tablo ile detaylı olarak Galaxy A5 (2017) teknik özelliklerini inceleyebilirsiniz.
|EKRAN ÖZELLİKLERİ
|Ekran Boyutu
|5.2 inç
|Ekran Çözünürlüğü
|1080×1920 (FHD)
|Piksel Yoğunluğu
|423 PPI
|Ekran Teknolojisi
|Super AMOLED
|Gövde/Ekran Oranı
|71.46 %
|BATARYA ÖZELLİKLERİ
|Batarya Kapasitesi
|3000 mAh
|Değişebilir Batarya
|Hayır
|Hızlı Şarj Desteği
|Evet
|Şarj ünitesi
|USB Type-C
|TEMEL DONANIM
|Yonga Seti
|Samsung Exynos 7 Octa 7880
|CPU Frekansı
|1.9 GHZ
|CPU Çekirdeği
|8 Çekirdek
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860 MP4
|Bellek (RAM)
|3 GB
|Dahili Depolama
|32 GB
|MicroSD Kart
|Evet
|KAMERA ÖZELLİKLERİ
|Arka Kamera
|16 megapiksel
|Ön Kamera
|16 megapiksel
|Video Kayıt Özelliği
|1080 P FULL HD
|Ön Kamera Video
|1080 P FULL HD
|TASARIM
|Telefon Boyu
|146.1 mm
|Telefon En
|71.4 mm
|Telefon Kalınlığı
|7.9 mm
|Telefon Ağırlığı
|159 Gram
|Renk Seçenekleri
|Açık Mavi,Pembe,Altın ve Siyah
|Kapak Malzemesi
|Cam
|Çerçeve Malzemesi
|Metal
|İŞLETİM SİSTEMİ
|Kullanılan sistem
|Android
|İşletim Versiyonu
|Android 6.0.1 Marshmallow
|Yükseltilebilir
|Evet
|4.5G TEKNOLOJİSİ
|4.5G Desteği
|Var
|Teknolojisi
|CAT 6
|DİĞER ÖZELLİKLER
|Kızılötesi desteği
|Yok
|NFC Teknolojisi
|Var
|Suya Dayanıklık
|Var
|Toza Dayanıklık
|Var
|Görüntülü Konuşma
|Var
|Parmak İzi
|Var