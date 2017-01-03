Samsung Galaxy A5 (2017) teknik özellikleri ve yorumları

Samsung Galaxy A5 (2017) hakkında teknik özelliklerini detaylı olarak incelemek istiyorsanız işte size güzel bir yazı.

Samsung’un uzun zamandır beklenen modeli Galaxy A5 (2017) resmi olarak tanıtıldı.Teknoloji tutkunları hemen bu telefonun özelliklerine bakmak istiyor.Samsung’un A serisi çok sevildi ve her cebe uygun fiyatı ile en çok satılan telefonlar arasında olduğunu söyleyebiliriz.Galaxy A5 (2017) özellikleri üst segment diyebiliriz.Galaxy A5 (2017) modeline baktığımızda ise ilk olarak dikkatimizi çeken ise kesinlikle 5.2 inçlik ideal bir ekran boyutudur.Bu ekran FULL HD ve 423 PPI Piksel yoğunluğunuda sahip olaması ayrı bir renk katmaktadır.Ekran/Gövde oranında ise yüzde 71.46’lık oranı oldukça başarılı olduğunu söyleyelim.

Yüzde 70 üzerindeki oranlar kullanıcı tarafından çok beğenilmektedir.Batarya kapasitesi olarak ise 3000 mAh’lık bir batarya kullanığını görüyoruz.Bu modelde de malesef değiştirebilir bir batarya bulunmamaktadır.Tek tek bütün özelliklerinden bahsetmek isterdik fakat sizide sıkmak istemediğimiz için bir tablo hazırlamak istedik.Bu tablo ile detaylı olarak Galaxy A5 (2017) teknik özelliklerini inceleyebilirsiniz.

EKRAN ÖZELLİKLERİ Ekran Boyutu 5.2 inç Ekran Çözünürlüğü 1080×1920 (FHD) Piksel Yoğunluğu 423 PPI Ekran Teknolojisi Super AMOLED Gövde/Ekran Oranı 71.46 % BATARYA ÖZELLİKLERİ Batarya Kapasitesi 3000 mAh Değişebilir Batarya Hayır Hızlı Şarj Desteği Evet Şarj ünitesi USB Type-C TEMEL DONANIM Yonga Seti Samsung Exynos 7 Octa 7880 CPU Frekansı 1.9 GHZ CPU Çekirdeği 8 Çekirdek Grafik İşlemcisi Mali-T860 MP4 Bellek (RAM) 3 GB Dahili Depolama 32 GB MicroSD Kart Evet KAMERA ÖZELLİKLERİ Arka Kamera 16 megapiksel Ön Kamera 16 megapiksel Video Kayıt Özelliği 1080 P FULL HD Ön Kamera Video 1080 P FULL HD TASARIM Telefon Boyu 146.1 mm Telefon En 71.4 mm Telefon Kalınlığı 7.9 mm Telefon Ağırlığı 159 Gram Renk Seçenekleri Açık Mavi,Pembe,Altın ve Siyah Kapak Malzemesi Cam Çerçeve Malzemesi Metal İŞLETİM SİSTEMİ Kullanılan sistem Android İşletim Versiyonu Android 6.0.1 Marshmallow Yükseltilebilir Evet 4.5G TEKNOLOJİSİ 4.5G Desteği Var Teknolojisi CAT 6 DİĞER ÖZELLİKLER Kızılötesi desteği Yok NFC Teknolojisi Var Suya Dayanıklık Var Toza Dayanıklık Var Görüntülü Konuşma Var Parmak İzi Var

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