Samsung Galaxy A5 (2017) teknik özellikleri ve yorumları

Akıllı telefon tutkunları sabırsızlıkla Galaxy A5 (2017) modelini beklemektedir.Resmi olarak tanıtılmadı ama teknoscrool.com olarak son çıkan sızıntı haberlerini sizlere iletmek istedik.

Samsung akıllı telefon dünyasında büyük bir pay edinmektedir.1 Sene içerisinde çıkardığı farklı özelliklerde ve tasarımlı telefonları ile dikkatleri üzerine çekmektedir.Bildiğiniz üzere Galaxy A5 serisi her geçen sene yenilerek piyasaya çıkmaktadır.Samsung Galaxy A5 (2017) ise sabırsızlıkla beklenmektedir.Galaxy A5’in yeni versiyonu özellikleri ile bir kez daha ortaya çıktı.Samsung Galaxy A5 (2017) resmi olarak tanıtılmadı fakat son çıkan bazı sızıntı özellikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

İlk olarak 5.2 inçlik FULL HD Super AMOLED ekranı, bu ekranı ise Corning Gorilla Glass 4 koruyacak.İşlemci olarak ise Exynos 7870 yada Exynos 7880 yonga seti olabileceği, 3 GB RAM, 16 megapiksellik arka ve 16 megapiksellik ön kamerası,3000 mAh’lık hızlı şarj destekli bir batarya, parmak izi okuyucusu gibi özelliklerin yer alabileceği belirtiliyor.

Tabi bu özellikleri şimdilik sızıntı haberlerdir.İlerleyen günlerde Galaxy S8 için dedikodular çıkmaya devam edecek.Galaxy A5 (2016) modeli geçtiğimiz sene aralık ayında tanıtılmıştı.Samsung Galaxy A5 (2017) modeli yeni yıla girmeden tanıtılması bekleniyor.

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