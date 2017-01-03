Samsung Galaxy A3 (2017) yorumları ve teknik özellikleri açıklandı

Galaxy A3 (2017) modeli hakkında yorum arıyorsanız ve diğer teknik özellikleri hakkında detaylı bir bilgi arıyorsanız bu yazımızı okumanızda fayda var.

Samsung’un uzun zamandır beklenen modifiye edilmiş olan Galaxy A3 (2017) resmi olarak tanıtıldı.Akıllı telefon almayı düşünenler bu modelin şimdiden Türkiye’ye gelmesini sabırsızlıkla beklemektedir.Teknoscrool.com olarak Samsung Galaxy A3 (2017) teknik özelliklerine bakmak istiyoruz.Elimizden geldiği kadar bu yeni model hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İlk olarak karşımıza 4.7 inçlik 312 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir Super AMOLED ekran bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 67.94‘luk bir oran bulunmaktadır.Bu modeli ise 2350 mAh’lık değiştirelemez bir batarya desteklemektedir.Galaxy A3 (2017) kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 13 megapiksellik bir arka kamerasını ve 8 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.İşlemci gücüne baktığımızda ise 1.6 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli Samsung Exynos 7 Octa 7870 yonga seti bulunmaktadır. 933 MHZ hızında çalışan 2 GB’lık bir RAM bulunmaktadır.Hız olarak ideal bir yonga setine sahiptir.

Galaxy A3 (2017)’te 16 GB‘lık dahili depolama hafızası bulunmaktadır.Bu modele microSD hafıza kartı takılıyor mu araştırma yapıyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır.İnterneti seviyorsanız Samsung’un bu modeli CAT 6 sınıfını desteklemektedir.Yani ortalama olarak saniyede 300 Mbps indirme hızına ulaşmaktadır.Şaşırtan diğer bir özellik ise Galaxy A3 (2017) modelinde Suya ve Toza karşı dayanıklılık bulunmaktadır.

Galaxy A3 (2017)‘te Parmak izi okuyucusu ve NFC özelliğide yer almaktadır.Samsung Galaxy A3 (2017) fiyatı konusunda ise malesef herhangi bir bilgi bulunmaktadır.Galaxy A3 (2017) Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda ise net bir bilgi yok fakat şubay ayı sonuna doğru gelebileceği konuşulmaktadır.

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