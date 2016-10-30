Samsung akıllı telefonlarda otomatik saat ayarı nasıl yapılır?

Akıllı telefonunuz saatini kendi kendine geriye alıyorsa bu yazımızı okuyarak bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Bildiğiniz üzere saatleri artık geri almayacağız.7 Eylül 2016 tarihli bakanlar kurulu kararıyla saatlerin geriye alınmasını içeren kış saati uygulaması kaldırıldı. Yani artık Türkiye’nin zaman dilimi hep GMT +3 olarak kalacak. Tabi akıllı telefonlar otomatik olarak kendi kendine saat ayarı yapacaktır.Samsung akıllı telefonlarda otomatik saat ayarını nasıl kaldırabileceğiniz konusunda size yazı yazmak istedik.Aşağıda yazmış olduğumuz adımlar Samsung Galaxy S4 modeline göre tarif edilmiştir.Marka ve modellerde sekmelerin farklılık gösterebileceğini unutmayınız.Otomatik saat ayarını kaldırdığımızda saat konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyacaksınız.

İlk olarak telefonunuzda Ayarlar sekmesine giriş yapınız.Ayrıca aşağıdaki resimli anlatımlarımızda görünen menü Android Lollipop 5.0.1 olduğunu belirtmek isteriz.

Resimde göründüğü üzere Daha Fazla sekmesine basınız.Sayfanın aşağısında Tarih ve Saat kategorisini göreceksiniz.

Tarih ve Saat ayarına girdikten sonra Otomatik tarih ve saat bölümündeki tık’ı kaldırmanız gerekmektedir.Saatinizi ayarladıktan sonra normal olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Not:Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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