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Samsung akıllı telefonlarda otomatik saat ayarı nasıl yapılır?

tarafından 30 Ekim 2016 Tarihinde eklendi

Akıllı telefonunuz saatini kendi kendine geriye alıyorsa bu yazımızı okuyarak bu sorundan kurtulabilirsiniz.

saat

Bildiğiniz üzere saatleri artık geri almayacağız.7 Eylül 2016 tarihli bakanlar kurulu kararıyla saatlerin geriye alınmasını içeren kış saati uygulaması kaldırıldı. Yani artık Türkiye’nin zaman dilimi hep GMT +3 olarak kalacak. Tabi akıllı telefonlar otomatik olarak kendi kendine yapacaktır.Samsung akıllı telefonlarda otomatik saat ayarını nasıl kaldırabileceğiniz konusunda size yazı yazmak istedik.Aşağıda yazmış olduğumuz adımlar Samsung Galaxy S4 modeline göre tarif edilmiştir.Marka ve modellerde sekmelerin farklılık gösterebileceğini unutmayınız.Otomatik saat ayarını kaldırdığımızda saat konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyacaksınız.

İlk olarak telefonunuzda Ayarlar sekmesine giriş yapınız.Ayrıca aşağıdaki resimli anlatımlarımızda görünen menü Android Lollipop 5.0.1 olduğunu belirtmek isteriz.

Resimde göründüğü üzere Daha Fazla sekmesine basınız.Sayfanın aşağısında Tarih ve Saat kategorisini göreceksiniz.

samsung-telefonda-saat-ayarini-duzeltme

Tarih ve Saat ayarına girdikten sonra Otomatik tarih ve saat bölümündeki tık’ı kaldırmanız gerekmektedir.Saatinizi ayarladıktan sonra normal olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

samsung-saat-ayarlari

Not:Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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22 Yorum

  1. Ibrahim

    31 Ekim 2016 at 13:52

    Bn ayarladım fakat swam snap chat gibi uygulamalrda cekim yaptigim zaman 1 saat geri gosteriyorrr yardimm..!!

  2. Ruveyda

    3 Kasım 2016 at 10:05

    Dediginiz gibi yaptım ancak uygulamalarda sıkıntı yaşıyorum paylaştığım şeyler 1 saat önce olarak gösteriliyor yada başkalarının paylasimlarini 1 saat önce olarak görüyorum bunun için yapabileceğim bir şey var mı acaba

  3. Teknoloji

    3 Kasım 2016 at 20:30

    Telefon saatiniz normal mi?

    Normal gönderdiğiniz SMS saatleri bir saat öncesini mi gösteriyor

  4. Gül

    3 Kasım 2016 at 22:23

    Tweeter da saat bir saat geride.Telefonumu saatini ayarlıyorum.Türkiye saatini gösteriyor.Nasıl ayarlanabilir acaba?

  5. Özlem

    5 Kasım 2016 at 13:26

    Saati ayarliyorum ama widget ve paylaşım sitelerinde geri gösteriyor bi paylaşım yapıyorum 59 dakika önce paylaşılmıs olarak görünüyor bunu düzeltmenin bir yolu yokmu bu arada note 3 telefonum android 5.0

  6. Teknoloji

    5 Kasım 2016 at 13:44

    Merhabalar Özlem hanım,

    http://www.teknoscrool.com/bilim-ve-teknoloji/facebook-saati-nasil-duzeltilir-6995/

    Bukonuya bakabılırsınız

  7. Teknoloji

    5 Kasım 2016 at 13:47

    Gül Hanım merhabalar ;

    http://www.teknoscrool.com/bilim-ve-teknoloji/twitter-ve-instagramda-mesajlar-1-saat-oncesini-gosteriyor-6998/

    Adresine bakabilirsiniz?

  8. Rasit Ozdas

    11 Kasım 2016 at 11:35

    Merhaba,

    Telefonum note 4, otomatik tarih saat güncellemeyi kaldırmama rağmen sistem her yeni günde bu yerleri tekrar isaretliyor ve kendi kendine saati bir saat geri alıyor. Nasıl çözebilirim?
    Teşekkürler.

  9. Teknoloji

    11 Kasım 2016 at 22:43

    Raşit Bey merhabalar,

    Saat ayarlarına girdiğinizde ” Saat dilimini seçin” kısmında artı 3 saat moskovayı seçtiniz mi?

  10. Raşit Ozdas

    12 Kasım 2016 at 10:13

    Moskova seçtim hocam, hem saat hem de zaman dilimi ayarlarını manuel yapıyorum ertesi gün kalktığımda ikisi de otomatige alınmış oluyor saat de bir saat geri oluyor.

  11. Teknoloji

    12 Kasım 2016 at 15:57

    Raşit bey Merhabalar

    Sizden saat ayarı yaptığınız ekranın screen shot görüntüsünü info@teknoscrool.com‘a gönderebilir misiniz?Normal şartlarda olmaması gerekmektedir.

  12. roger

    25 Kasım 2016 at 19:54

    saat otomatik. dilim kuveyt olmalı.

  13. elif

    7 Aralık 2016 at 19:34

    benim saatim donup kaliyo gece gunun her saatinde dona biliyo telefonu kapatip acinca duzeliyo alarm falan calmiyo donunca

  14. elif

    7 Aralık 2016 at 19:39

    benim telefonum j7 2016 gunun her saatinde telefonumun saati kasiyo gece ka1 de falan kaldiginda sabah alarm calmiyo telefonun yeniden baslatinca duzeliyo ne yapmam gerekiyo

  15. Teknoloji

    7 Aralık 2016 at 21:17

    Merhabalar Elif hanım,

    bu sorun telefonu ilk aldığınız günden itibaren mi var yoksa güncelleme sonrasında mı oldu.

  16. Meryem

    16 Aralık 2016 at 10:15

    Bende aynı durumu yaşıyorum telefonum j7 aldığım günden itibaren aynı sorun gece gündüz fark etmeden takılıyor.

  17. Eda

    20 Aralık 2016 at 16:47

    Telefonum j7. saati takılı kaliyor çoğu zaman. Surekli acip kapatmam lazim. Takili kalinca ne alarm calio ne de saatle ilgili guncellemeleri yapabiliyorum

  18. Esra

    28 Ocak 2017 at 10:14

    Benim telefonum j7 2016 alalı 1 buçuk ay oldu. Aldığım günden beri haftada 2 kez saati duruyor. Otomotikten çıkardığım için durduğunu düşünüp tekrar otomotige aldım fakat yine durdu. Mesela bu sabah uyandığımda normal saat 10.44dü fakat benim telefonum 05.57 de kalmış. Ne yapmam gerek? Bu durum bir kaç kez derse yetişmeme engel oldu. Çünkü durdugu için alarm çalmıyor.

  19. Ayşe Nur

    10 Şubat 2017 at 08:01

    Benim telefonum da j7. Telefonumun saati donup kalıyor ve alalı daha üç ay oldu. Alarmda çalmıyor ve çok zor durumda kalıyorum. O kadar telefon değiştirdim böyle bi sorunla karşılaşmadım kime sorsam şaşırıyor

  20. Teknoloji

    10 Şubat 2017 at 14:55

    Ayşe hanım en iyisi servise veriniz.

  21. seher

    5 Ağustos 2017 at 20:06

    ben ıraktan samsung note4 getirttim. saat ayarları gmt+3 doğu avrupa yaz saati. otomatik kısımları işaretlemedim ancak ona rağmen whatssapp kurulmuyor. telefonunuzun tarih ve saati yanlış ayarlayınız diyor. bunu nasıl düzeltebilirim? yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler

  22. Teknoloji

    8 Ağustos 2017 at 17:28

    otomatik olarak saat güncellemesini aktif ettiğinizde de hala yüklenmiyor mu?

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