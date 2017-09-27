Samsun Note 8’de 4K 60 FBS özelliği geliyor

Samsung firmasının uzun zamandır merak edilen özellikleri yakın zamanda hayata geçirmesi beklenen özelliği geliyor.

Apple firmasının uzun zamandır merak edilen yeni telefonlarının karşımıza çıkmasından sonra en çok dikkat çeken özelliğinin 4K video çekiminin 60 FBS özelliğinde gelmesi. Bu konuda son zamanların en çok merak edilen özelliğini yeni telefonlarında hayata geçiren Apple firmasının bu hamlesine karşı Samsung firmasının Note 8 telefonlarında 4K 60 FBS özelliğini güncelleme ile getirmesi bekleniyor.

Özellikle akıllı telefon kullanıcılarının en çok merak ettiği özelliklerin başında gelen kamera özelliğinin üst düzey performanslar sunması dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu. Note 8 telefonunda son güncelleme ile kameralarında 4K video özelliğini üst seviyelere çıkartması beklenen Samsung firmasının elini biraz çabuk tutması halinde bu alanda lider olması bekleniyor.

Son derece başarılı bir kamera özelliği bulunan telefonların bu üst düzey performansları bir arada sunmasının ardından bakalım kullanıcıların nasıl bir yorum yapacağı merak konusu. Note 8 tanıtım sayfalarında yeni telefonları hakkında devamlı olarak güncellemeleri bildiren firmanın son yaptığı bilgilendirme güncellemesinden sonra 4K UHD çözünürlüğe sahip kamerasının karşımıza çıkması bekleniyor.

Ancak bu konuda yapılan testlerin olumlu sonuçlar vermemesi telefonun ciddi sorunları ortaya çıkartmasına neden olmaktadır. Özelikle de ısınma sorunu ile karşı karşıya kalan bu telefonlarda bakalım bu sorunları çözmek için firmalar nasıl bir adım izleyecekler.

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