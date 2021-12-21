Sağlam düşüş var: Hyundai i10 yeni fiyatları açıklandı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan dolar artışı sonrasında sıfır araba fiyatlarına oldukça zam gelmişti. 20 Aralık gecesi doların sert düşüşünden sonra araç fiyatları da tek tek düşmeye başladı. İnşallah araba fiyatlarından sonra market ve elektronik eşyalarında da düşüşler bekliyoruz.Bu yazımızda sizlere Hyundai i10 yeni fiyatlarını yazmak istiyoruz.

Hyundai i10 modelinde 4 farklı versiyon bulunmaktadır. En baz modeli olan 1.0 MPI 67 PS Jump modeli manuel vitesi 240.700 TL‘dir. Jump modeli en baz olanıdır. Aynı Jump paketin otomatik vitesli olan versiyonu ise 251.050 TL’dir.

1.2 MPI 84 beygir Style orta paket otomatik vitesli olan versiyonu ise 258.800 TL’dir.

1.2 MPI 84 beygir Elite paket çift renkli otomatik vitesli olanı ise 262.158 TL‘dir. Elite paket Hyundai i10’nun en dolu modelidir.