Bilim ve Teknoloji

RIVAL 3 oyuncu mouse BİM’e geliyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Kasım 2021
0 Bir dakikadan az

PC’de oyun tutkunları mouse kalitesine önem vermektedir. Özellikle PUBG, CS GO gibi oyunlarda mouse hassasiyeti çok daha önem arz etmektedir.

Oyuncu mouse almak isteyenler için bir bilgi vermek istedik.

Bildiğiz üzere her hafta cuma günleri BİM, indirimli ürünler sunmaktadır. Elektronik ürünlerinde çok olduğu bu hafta 12 Kasım günü BİM aktuel ürünlerine baktığımızda Rival 3 oyuncu mouse’un 229 TL fiyat ile geldiğini görüyoruz. 8500 CPI sinyal iletimi olan bu mouse 300 IPS maksimum hız sağlamaktadır. 6 adet programlanabilir tuşları ile oyun oynarken kolaylık sağlamaktadır.

77 gram ağırlığındaki bu oyuncu mouse’u RGB ışıklandırmasına sahiptir.  Bu arada ürünün kablolu olduğunu unutmayın.

Fiyat olarak internete baktığımızda ise en ucuz 259 TL civarında bulduk. Eğer almayı düşünüyorsanız 30 TL civarındaki indirimi kaçırmayın.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Kasım 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Xiaomi Mi Band 4 bilekliğinde alarm saati ayarlamak zulüm

8 Kasım 2021

Galaxy A22s 5G özellikleri açıklandı

8 Kasım 2021

DJI Mavic 3 Cine ile Mavic 3 arasındaki fark 2000 Euro

7 Kasım 2021

Mavic 3 modeli 46 dakika uçuş süresi ve 15 km menzil hedefliyor

6 Kasım 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu