RIVAL 3 oyuncu mouse BİM’e geliyor

PC’de oyun tutkunları mouse kalitesine önem vermektedir. Özellikle PUBG, CS GO gibi oyunlarda mouse hassasiyeti çok daha önem arz etmektedir.

Oyuncu mouse almak isteyenler için bir bilgi vermek istedik.

Bildiğiz üzere her hafta cuma günleri BİM, indirimli ürünler sunmaktadır. Elektronik ürünlerinde çok olduğu bu hafta 12 Kasım günü BİM aktuel ürünlerine baktığımızda Rival 3 oyuncu mouse’un 229 TL fiyat ile geldiğini görüyoruz. 8500 CPI sinyal iletimi olan bu mouse 300 IPS maksimum hız sağlamaktadır. 6 adet programlanabilir tuşları ile oyun oynarken kolaylık sağlamaktadır.

77 gram ağırlığındaki bu oyuncu mouse’u RGB ışıklandırmasına sahiptir. Bu arada ürünün kablolu olduğunu unutmayın.

Fiyat olarak internete baktığımızda ise en ucuz 259 TL civarında bulduk. Eğer almayı düşünüyorsanız 30 TL civarındaki indirimi kaçırmayın.