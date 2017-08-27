Rip akıntısı nedir, nasıl kurtuluruz?

Maalesef Türkiye’de her yıl çok sayıda boğulma vakası yaşanırken, bunların büyük bir kısmı da Rip Akıntısı sebebiyle gerçekleşiyor.

Kıyıdan denize doğru meydana gelen bu akıntılar aniden ortaya çıkarken, genellikle de rüzgarlı havalarda oluşuyor.

Rip Akıntısı Nedir?

Rip akıntısı, saniyede 10-20 metreye ulaşabildiği gibi, kimi zaman hızı da saatte 70 km’ye kadar çıkabiliyor. Oldukça güçlü ve tehlikeli bir akıntı türü olan Rip maalesef kimi zaman en usta yüzücüleri dahi çaresiz bırakıyor ve boğulmalarına sebep oluyor.

Dalgalar kıyıya dik şekilde gelirken, mendirekler, kayalıklar bunları kesintiye uğratır ve kendilerine başka bir yol bulurlar, sonra da hızlıca geri dönerler. Rip akıntısının gücü de, dalga boyutu ve yüksekliğiyle doğru orantılı olarak artar.

Bu akıntı türü Karadeniz kıyılarında sıkça gerçekleşirken, insanlar genellikle ‘Kum Kayması’ adını vermektedir. Aslına bakılırsa, Rip akıntıları insanı aşağıya doğru çekmez fakat öyle zannedilir. Bunun yerine hızlı bir şekilde sizi kıyıdan uzağa doğru taşır ve riske sokar. Bu yüzden de cankurtaranların, güvenlik ekiplerinin olmadığı sahiller tehlike teşkil eder.

Rip Akıntısı Nasıl Anlaşılır?

* Denizde düzensiz bir su görüntüsü oluşur ve kanal gibidir.

* Denize yukarıdan bakılınca, akıntı bölgesinin rengi diğer bölgelere göre daha koyudur.

* Akıntılı bölgedeki su derinliği, diğer bölgelere göre daha fazladır.

* Kumlar karıştığı için, akıntının olduğu suyun görünümü de çamurlu gibidir.

* Kıyıya gelen dalgalar daha düzensiz ve karmaşıktır.

Rip Akıntısından Nasıl Kurtulursunuz?

* Rüzgarlı havalarda, özellikle dalgalı denizlere girmemeyi tercih edin. Bu durumlarda Rip akıntısının şiddeti de artış gösterir.

* Kendinize fazla güvenerek denizde açılmayın. Akıntı ani şekilde sizi uzak bölgelere taşıyabilir ve karşı koyamazsınız.

* Asla suda paniğe kapılıp çırpınmayın.

* Mutlaka sahil güvenliğin, cankurtaranların olduğu bölgelerde denize girin.

* Akıntıya kapılırsanız, aynı yoldan geri dönmeye çalışmayın. Bunun yerine rotanızı değiştirin.

* İlk başta kendinizi akıntıya bırakın ve suyun gücü azalınca, akıntıdan çıkarak paralel yönden kıyıya doğru yüzün.

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