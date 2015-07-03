Renk Karışımları, hangi renkler karışırsa ortaya hangi renk çıkar diye merak ediyorsanız detaylar haberimizde

Bir çok kişi hayranlıklar renklerin karışımlarından ortaya çıkan o şehvete kapılmaktayız. Renk karışımları konusuna başlamadan önce ilk olarak bir dipnot vermek istedik.

İlk renkleri ortaya çıkartan ise Ünlü fizikçi Isaac Newton ‘dur. Bu sayede günümüzde büyük bir önem arz eden renkler ile bir çok işlerimizi artık kolaylamaktadır. Şu an son teknoloji ile renk karışımları ile yüzlerce değişik tonlarda renkler ile evlerde duvarları boyamak için kullanılıyor.

TURKUAZ RENK HANGİ RENK KARIŞIMLARI İLE OLUR

Turkuaz Rengini oluşturmak için mavi ve yeşil renklerin karışımları ile oluşturabilirsiniz.Açık Turkuaz için Mavi + Yeşil + Beyaz renkleri karıştırabilirsiniz.

MOR RENK HANGİ RENK KARIŞIMLARI İLE OLUR

Mor rengi Kırmızı ve Mavi renklerin karışımı ile ortaya çıkıyor.

YEŞİL RENK HANGİ RENK KARIŞIMI İLE OLUR

Yeşil rengi elde etmek istiyorsanız Sarı ve Mavi renklerin karışımı ile ortaya çıkartabilirsiniz.

PEMBE RENK HANGİ RENKLERİN KARŞIMI İLE OLUR

Pembe renk ise Kırmızı ve beyaz renklerin karışımı ile elde edebilirsiniz.

KIRMIZI RENK HANGİ RENKLERİN KARIŞIMI İLE OLUR

Yeşil Ve Sarı Karışımı Olan Bir Renk Türüdür

Sarı ana renktir, karıştırarak elde edemezsiniz.

DİĞER RENK KARIŞIMLARI ŞÖYLE;

SAKS MAVİSİ………Mavi mor ve beyaz renkleri karıştırarak elde edebilirsiniz. Azar azar ekleyip, kontrollü yapınız.

KUM GRİSİ……Siyah + Beyaz + Sarı

SICAK GRİ……….Siyah + Beyaz + Az Mavi

KOYU YEŞİL…….Mavi + Az Sarı

YAPRAK YEŞİLİ…….Siyah + Sarı

ÇAĞLA YEŞİLİ……..2 ölçü sarı + 1 ölçü mavi

YAVRU AĞZI (SOMON RENGİ)……..Turuncu + Beyaz

ERGUVAN……Mavi + Çok Kırmızı

EFLATUN…….Mavi + Kırmızı + Beyaz

ÇİVİT MAVİSİ…..Mavi + Mor + Beyaz

KAHVE …………Kırmızı + Az Sarı + Az Siyah

KİREMİT RENGİ……Kırmızı + Kahve rengi

TABA……..Turuncu + Kahve rengi

TEN RENGİ…………turuncu + beyaz

BORDO……………….kırmızı + siyah

TURUNCU……………sarı + kırmızı

YAVRU AĞZI………..sarı + siyah + beyaz

GRİ……………………siyah + beyaz

AÇIK YEŞİL………….turkuaz + siyah

AÇIK YEŞİL………….mavi + yeşil + siyah + beyaz

KÜF YEŞİLİ………….mavi + yeşil + az siyah + beyaz

KAHVERENGİ………sarı + siyah + kırmızı

KAHVERENGİ………turuncu + siyah

KAHVERENGİ………turuncu + mor

KAHVERENGİ………kırmızı + yeşil

TABA-KREMİT………kırmızı + kahverengi

TABANIN TONU……kahve + kırmızı + sarı

LACİVERT……………kırmızı + çok mavi

ALTIN SARISI……….sarı + kahve

HAKİ YEŞİL………….kahve + yeşil

ZEYTİN YEŞİLİ……..mavi + açıkyeşil

YAĞ YEŞİLİ………….sarı + az siyah

GÜL KURUSU………mor + kırmızı

AÇIK BAKIR………….yaldız + kahve + kırmızı

FÜME………………….lila + mor

LİLA…………………….mavi + kırmızı + az beyaz

KIRMIZI RENK NASIL OLUŞUR

Kırmızı, Sarı, Mavi ve Lacivert: Ana renklerdir.

Turuncu, Mor, Yeşil: Ana renklerin ikişerli karışımından oluşan renklerdir.

Sarı + Kırmızı = Turuncu

Sarı +Mavi = Yeşil

Mavi + Kırmızı = Mor

Kırmızı ana renk yani meydana getirilemeyen renk olarak geçer.Ama bunun yanında ateş kırmızısı olarak geçen ve turuncuya çok yakın bir renk vardır. Bu rengin 1/4 oranında sarı; 3/4 oranında da kırmızı renk içerdiği kabul edilir.Ayrıca renkler beyaz ışık haricinde diğer ışıklar altında farklı bir renkmiş gibi de algılanabiliyordur.

SİYAH RENK NASIL OLUŞUR

Siyah rengi oluşturmak için gördüğünüz gibi 3 rengi karıştırarak oluşturabilirsiniz.

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