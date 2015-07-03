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Renk Karışımları, hangi renkler karışırsa ortaya hangi renk çıkar

tarafından 3 Temmuz 2015 Tarihinde eklendi

Renk Karışımları, hangi renkler karışırsa ortaya hangi renk çıkar diye merak ediyorsanız detaylar haberimizde

renk karışımları

Bir çok kişi hayranlıklar renklerin karışımlarından ortaya çıkan o şehvete kapılmaktayız. Renk karışımları konusuna başlamadan önce ilk olarak bir dipnot vermek istedik.

İlk renkleri ortaya çıkartan ise Ünlü fizikçi Isaac Newton ‘dur. Bu sayede günümüzde büyük bir önem arz eden renkler ile bir çok işlerimizi artık kolaylamaktadır. Şu an son teknoloji ile renk karışımları ile yüzlerce değişik tonlarda renkler ile evlerde duvarları boyamak için kullanılıyor.

TURKUAZ RENK HANGİ RENK KARIŞIMLARI İLE OLUR

Turkuaz Rengini oluşturmak için mavi ve yeşil renklerin karışımları ile oluşturabilirsiniz.Açık Turkuaz için Mavi + Yeşil + Beyaz renkleri karıştırabilirsiniz.

MOR RENK HANGİ RENK KARIŞIMLARI İLE OLUR

Mor rengi Kırmızı ve Mavi renklerin karışımı ile ortaya çıkıyor.

YEŞİL RENK HANGİ RENK KARIŞIMI İLE OLUR

Yeşil rengi elde etmek istiyorsanız Sarı ve Mavi renklerin karışımı ile ortaya çıkartabilirsiniz.

PEMBE RENK HANGİ RENKLERİN KARŞIMI İLE OLUR

Pembe renk ise Kırmızı ve beyaz renklerin karışımı ile elde edebilirsiniz.

KIRMIZI RENK HANGİ RENKLERİN KARIŞIMI İLE OLUR

Yeşil Ve Sarı Karışımı Olan Bir Renk Türüdür

Sarı ana renktir, karıştırarak elde edemezsiniz.

DİĞER RENK KARIŞIMLARI ŞÖYLE;

SAKS MAVİSİ………Mavi mor ve beyaz renkleri karıştırarak elde edebilirsiniz. Azar azar ekleyip, kontrollü yapınız.

KUM GRİSİ……Siyah + Beyaz + Sarı

SICAK GRİ……….Siyah + Beyaz + Az Mavi

KOYU YEŞİL…….Mavi + Az Sarı

YAPRAK YEŞİLİ…….Siyah + Sarı

ÇAĞLA YEŞİLİ……..2 ölçü sarı + 1 ölçü mavi

YAVRU AĞZI (SOMON RENGİ)……..Turuncu + Beyaz

ERGUVAN……Mavi + Çok Kırmızı

EFLATUN…….Mavi + Kırmızı + Beyaz

ÇİVİT MAVİSİ…..Mavi + Mor + Beyaz

KAHVE …………Kırmızı + Az Sarı + Az Siyah

KİREMİT RENGİ……Kırmızı + Kahve rengi

TABA……..Turuncu + Kahve rengi

TEN RENGİ…………turuncu + beyaz

BORDO……………….kırmızı + siyah

TURUNCU……………sarı + kırmızı

YAVRU AĞZI………..sarı + siyah + beyaz

GRİ……………………siyah + beyaz

AÇIK YEŞİL………….turkuaz + siyah

AÇIK YEŞİL………….mavi + yeşil + siyah + beyaz

KÜF YEŞİLİ………….mavi + yeşil + az siyah + beyaz

KAHVERENGİ………sarı + siyah + kırmızı

KAHVERENGİ………turuncu + siyah

KAHVERENGİ………turuncu + mor

KAHVERENGİ………kırmızı + yeşil

TABA-KREMİT………kırmızı + kahverengi

TABANIN TONU……kahve + kırmızı + sarı

LACİVERT……………kırmızı + çok mavi

ALTIN SARISI……….sarı + kahve

HAKİ YEŞİL………….kahve + yeşil

ZEYTİN YEŞİLİ……..mavi + açıkyeşil

YAĞ YEŞİLİ………….sarı + az siyah

GÜL KURUSU………mor + kırmızı

AÇIK BAKIR………….yaldız + kahve + kırmızı

FÜME………………….lila + mor

LİLA…………………….mavi + kırmızı + az beyaz

KIRMIZI RENK NASIL OLUŞUR

Kırmızı, Sarı, Mavi ve Lacivert: Ana renklerdir.
Turuncu, Mor, Yeşil: Ana renklerin ikişerli karışımından oluşan renklerdir.
Sarı + Kırmızı = Turuncu
Sarı +Mavi = Yeşil
Mavi + Kırmızı = Mor

Kırmızı ana renk yani meydana getirilemeyen renk olarak geçer.Ama bunun yanında ateş kırmızısı olarak geçen ve turuncuya çok yakın bir renk vardır. Bu rengin 1/4 oranında sarı; 3/4 oranında da kırmızı renk içerdiği kabul edilir.Ayrıca renkler beyaz ışık haricinde diğer ışıklar altında farklı bir renkmiş gibi de algılanabiliyordur.

SİYAH RENK NASIL OLUŞUR

Siyah rengi oluşturmak için gördüğünüz gibi 3 rengi karıştırarak oluşturabilirsiniz.

siyah renk

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80 Yorum

  1. asdfgh

    9 Ağustos 2015 at 23:27

    renk körüsünüz galiba

  2. Teknoloji

    Teknoloji

    23 Ekim 2015 at 23:16

    Nasıl anlamadım

  3. Zeki

    25 Kasım 2015 at 15:51

    Renkler tam tutmadı

  4. Teknoloji

    Teknoloji

    25 Kasım 2015 at 18:13

    Hangi renk tutmadı acaba?

  5. Elif

    19 Aralık 2015 at 02:45

    Kirmizi nerde peki

  6. Fadik

    20 Ocak 2016 at 14:19

    Sari ve mor

  7. melisa

    23 Ocak 2016 at 19:47

    yanlışlar var yaa 😛

  8. Teknoloji

    Teknoloji

    24 Ocak 2016 at 09:27

    Hangileri yanlış acaba.Hemen düzeltelim melisa hanım…

  9. Bilgin

    27 Ocak 2016 at 15:28

    tabi yanlışlar var hala kırmızı olmuyor
    … bilginize

  10. Bilgin

    27 Ocak 2016 at 15:29

    yani kırmızı olmuyor… 😀

  11. kurnaz

    3 Şubat 2016 at 12:52

    kırmızı oluşturulamıyormu ???

  12. aleyna ece

    3 Şubat 2016 at 12:52

    kırmızı oluşturulamıyormu ???oooffffff

  13. Nisanur Çuhadae

    8 Şubat 2016 at 19:50

    Mavi ve turuncu hangi renk yapar

  14. Teknoloji

    Teknoloji

    8 Şubat 2016 at 20:19

    Merhabalar Nisa hanım,

    Mavi ana renktir.Bu nedenle renk bileşenine ayrılmaz

  15. dudu

    22 Şubat 2016 at 16:21

    Koyu yeşil

  16. Zafer

    24 Şubat 2016 at 22:19

    Enjeksiyon plastik hammadesinde yeşil plastik hammadesini gri renge hangi boyaylan AÇA bilirim vereceğiniz bilgiler için şimdiden taskkur ederim.

  17. Teknoloji

    Teknoloji

    25 Şubat 2016 at 18:52

    Zafer bey çok zor bir soru sordunuz.Araştırıp size bilgi vereceğiz.

  18. zeynep

    2 Mart 2016 at 19:00

    olamazmı canısı

  19. zeynep

    2 Mart 2016 at 19:01

    olamazmı canısı

  20. zeynep

    2 Mart 2016 at 19:02

    mavi neeeeeeeeeeeee

  21. zeynep

    2 Mart 2016 at 19:03

    hımmmmmmmmmm

    sanki çok güzellllll

  22. zehra

    8 Mart 2016 at 20:08

    Sarı ve yeşil karışımı nedir

  23. Savaş

    14 Mart 2016 at 11:11

    Merhaba arkadaşlar pigment su bazlı boyada lacivert renk yaptım lacivert oldu görünüşte ama yeşil oluyor yeşil rengi nasıl kaybedebilirim bu konu hakkında bana yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla …

  24. sahin

    16 Mart 2016 at 14:17

    neyle neyi karıştırırsak sarı olur yazmiyörde

  25. sahin

    16 Mart 2016 at 14:18

    he

    zavallıcık kız cağız

  26. irem

    23 Mart 2016 at 17:52

    Merhabalar 🙂 Bu renkler tuval çalışmalarında işe yarar mı ?

  27. furkan

    28 Mart 2016 at 19:54

    mor ile mavi ne?

  28. merve

    29 Mart 2016 at 09:58

    sarı renk hangi renklerden oluşur sadece altın sarısı var.

  29. muhammer

    30 Mart 2016 at 17:33

    mesela yesil mavı kırmızı karısımı yok yapın ozman

  30. bilinmeyennns

    1 Nisan 2016 at 20:20

    Fusya rengi neeee

  31. Kutay

    3 Nisan 2016 at 13:13

    Bizi bilmem ama sen öyle olmalısın

  32. Rıfat Özdemir

    4 Nisan 2016 at 13:17

    Arkadaslar somon rengini istiyorum ben ltf yardimci olunuz.

  33. ada

    7 Nisan 2016 at 09:10

    LİLA OLMUYOR

  34. Ayhan

    7 Nisan 2016 at 23:03

    Kardeesm sana ulasmam lazm acill

  35. Teknoloji

    Teknoloji

    8 Nisan 2016 at 00:26

    hangi konuda ulaşmanız gerekiyor.

    info@teknoscrool.com adresinden ulaşabilirsiniz.

  36. zehra

    12 Nisan 2016 at 14:01

    la görmüyon mu

  37. efe

    21 Nisan 2016 at 08:10

    lan ten rengi bir türlü olmuyor

  38. efe

    21 Nisan 2016 at 08:27

    kırmızı yok sadece kahverengi + beyaz

  39. Arya Pera

    22 Nisan 2016 at 00:15

    Hepiniz kafayı mı yediniz! KIRMIZI ANA RENKTİR VE OLUSTURULAMAZ!
    *mimar sinan üniversitesi mezunu bir resim öğretmeniyim. bu da bilginize.

  40. Arya Pera

    22 Nisan 2016 at 00:18

    Bakın SARI KIRMIZI VE MAVİYİ OLUŞTURAMAZSINIZ!
    Buradan da reklam olmaz ki gelin kurs için başvuru yapın desem…
    Durumunuz içler acısı…

    Burada ki renklerin hepsi doğru. Oranları bilmeniz gerekli.

  41. Teknoloji

    Teknoloji

    23 Nisan 2016 at 22:26

    Çok teşekkür ederim.

    Sizin gibi daha bilgili bir kişinin açıklama yapması herkes için daha açıklayıcı olacaktır.

  42. buse

    24 Nisan 2016 at 10:40

    kırmızıyla pembe birleşirse ne olur

  43. ayberk

    29 Nisan 2016 at 15:40

    allahım deliricem

  44. Zehra

    7 Mayıs 2016 at 13:03

    Lacivert ana renk değildir ve yeşil sarı karışımından kırmızı oluşmaz. Yanlışız bunlar

  45. sfhıhvdsg

    10 Mayıs 2016 at 21:07

    hangi renkle hangi rengi karıstırılırsa beyaz olur

  46. bengu

    16 Mayıs 2016 at 17:09

    mavi reng ne reglerden olusur lutfen bilen yazin

  47. tatarc4n

    20 Mayıs 2016 at 00:12

    Hangi renklerini karistirinca sarı ortaya çıkıyor acil cevap

  48. eylül

    31 Mayıs 2016 at 18:52

    morla pembeyi karıştırınca hangi renk olur.

  49. ayhan

    4 Haziran 2016 at 14:19

    krem nasıl elde edilir

  50. Sanane

    13 Haziran 2016 at 18:16

    Sarı ile yeşil kırmızı olmazzzz??

  51. Burak

    29 Haziran 2016 at 13:01

    Ana renkler sarı kırmızı .Mavi ve siyah bunlar tek başına bi renktir karışımı yoktur

  52. duygu

    2 Temmuz 2016 at 23:16

    Ben bu sayfaya lens tercihi icin girdim ben koyu kahverengi gozluyum ama yesil olmasi icin hangi renk lens almaliyim

  53. Teknoloji

    Teknoloji

    3 Temmuz 2016 at 21:23

    Valla duygu hanım cok zor bir soru oldu.

  54. bilgi

    17 Temmuz 2016 at 15:44

    Ten rengini sarı ve kırmızıyı karıştırıp turuncu elde edip içine bol miktarda beyaz katarak oluşturabilirsiniz

  55. bir dost

    26 Temmuz 2016 at 16:51

    kırmızı ana renk olduğu için kırmızı rengin arışımı yoktur

  56. bir dost

    26 Temmuz 2016 at 16:51

    kırmızı ana renk olduğu için kırmızı rengin arışımı yoktur

  57. hasan

    22 Ağustos 2016 at 10:58

    Bal rengi nasıl olur acaba

  58. Mehmet

    23 Ağustos 2016 at 14:24

    Arkadaşlar renk karışımında dört ana renk baz alınarak yapılırsa daha seçkin olur. Böle çok karışık gelir size. Basit püf noktaları vardır karışımın onları bildikten sonra mantığını anında çözebileceğiniz kolay sistemi vardır. Ayrıca renk karışımları tüm hallerde aynıdır sadece kullanacağınız boya veya üzerinde işlem yapacağınız materyallere göre reaksiyonel yapılarını bilmeniz yeterli bunun ise boyanın karılımıyla alaksı çok yoktur.varsa sorunuz yardımcı olabilirim.

  59. özden

    29 Eylül 2016 at 11:38

    benim bildiğim kadarıyla sarı değil yeşil ana renktir ve bütün renkler RGB yani kırmızı yeşil mavi ile oluşturulur her rengin rgb değerleri vardır. Led tvler projeksiyonlar bu üç temel renk ile çalışır.
    Led panellerin her bir pikseli üçe bölünüktür ve parçalar kırmızı yeşil maviden oluşur

  60. Büşra

    1 Ekim 2016 at 13:20

    Arkadaşlar tamam tartışmayın tartışmanız beni üzüyor ve maaalesef tartışıyorsunuz bu konu da merakk ettiklerinizi kendiniz deneyebilir yada bira mantıklı olabilirsiniz anlama kıtlığı var galiba ana renkler 3le elde edimez çünkü ana renklerden başka renkler elde edilyor eğer illde yanlış gerçekler bububu falan diyecekseni z TEKNOLOJİ burda sorun ama biraz aıır gelin

  61. SEYF

    12 Ekim 2016 at 00:30

    Merhaba arkadaşlar,
    Sizlere renklerle alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Anladığım kadarıyla buna ihtiyacınız var. Ana renkler SARI, KIRMIZI ve MAVİdir. Diğer tüm renkler bu 3 rengin belirli oranlarda karışımı ile oluşur. Ara renkler ise TURUNCU(K+S), MOR(K+M) ve YEŞİLdir(S+M). Beyaz renksizliktir ve karışımlarda renkleri açmak için kullanılır. Siyah ise 3 ana rengin karışımıdır.(Siyahı 3 rengin varlığı, beyazı ise 3 rengin hiç olmayışı gibi düşünebiliriz) Bazı kaynaklar siyah ve beyaz renk değildir der bunu bilemiyorum.
    Gelelim RGB konusuna. Işıkta renkler biraz daha farklı. Işıktaki ana renkler KIRMIZI, YEŞİL ve MAVİdir. Ara Renkler ise SARI(K+Y), MAGENTA(K+M) ve CYANdır(M+Y). Işıkta diğer tüm ara renk tonları bu 3 ana rengin belirli oranlarda karışımı ile oluşur. Gözümüzdeki, aydınlatmalardaki, ekranlardaki renkler ışık renk karışımı kuralına göredir. Işıkta 3 ana rengin birleşimi BEYAZ ışığı verir. Karanlıkta, yani ışık yokluğunda siyah renk oluşur. Nesneler yansıttığı ışığın renginde olur. Beyaz renkli nesneler tüm ışık renklerini yansıtırken, siyah nesneler ışığı soğurur ve bize siyah olarak görünür.

  62. SEYF

    12 Ekim 2016 at 00:31

    Umarım yardımcı olmuşumdur 🙂

  63. Teknoloji

    Teknoloji

    13 Ekim 2016 at 17:43

    Güzel açıklamanız ve desteğiniz için çok çok teşekkür ederiz.

  64. lale

    18 Ekim 2016 at 19:02

    çok güzel renkler oldu bende

  65. Erkan

    19 Ekim 2016 at 15:35

    Arkadaslar elimde gri şap var bunu siyah yapmam lazım hangi tür hangi renk boya girmem gerekir acil cevap verirseniz sevinirim
    Not:sıvı yani akıllı şap
    ACİL

  66. Mira

    21 Ekim 2016 at 04:37

    Çok açık yeşil çok açık sarı arası bir boyam var elimde,bu boyayı açık krem rengine dönüştürmek istiyorum ne yapmalıyım ?

  67. mert

    8 Kasım 2016 at 18:18

    Ten rengide olmuyo

  68. Osman

    11 Kasım 2016 at 14:28

    Koyupembe rengi,beyaza veya siyaha nasil cevirebilirim
    Tesekkur ederim

  69. zeynep

    14 Kasım 2016 at 14:52

    leyla rengiyle hangi rengi karıştırsam güzel bir sonuç elde ederim ?

  70. Zeynep

    15 Kasım 2016 at 15:20

    Cevap yazılmış ama göremiyorum

  71. memo

    17 Kasım 2016 at 18:45

    hepsi oluyo dikkatli yapın yeter

  72. Eren

    19 Kasım 2016 at 09:42

    Ten Rengi olmuyor Ten Rengi turuncu ve beyazı karıştırınca olur.
    Lütfen düzeltin.

  73. Teknoloji

    Teknoloji

    19 Kasım 2016 at 14:56

    Gerekli düzeltme yapıldı eren bey,

    Yardımınız için teşekkürler

  74. Sevim

    23 Kasım 2016 at 14:23

    Mavi nasıl oluşur

  75. Resul

    1 Aralık 2016 at 20:34

    Merhaba

  76. Hüseyin

    4 Aralık 2016 at 18:23

    Bir şey sormak hangi rengi karistirirsan ortaya kırmızı renk çıkar?

  77. Hüseyin

    4 Aralık 2016 at 18:27

    Hangi renk karistirirsan kırmızı olur?

  78. Ödevler için yardım

    13 Aralık 2016 at 17:35

    Arkadaşlar morumsu nasıl olüşür yani ne mor nede pembe
    ???????yardımcı olursanız sevinir 😚😘😘😘😘😘😘😘😘😚😘😚😘😚😚😘

  79. muhammet

    19 Aralık 2016 at 12:44

    mavi hangi renk karışımı ile ortaya çıkar

  80. Abdullah

    22 Aralık 2016 at 06:34

    Kırmızı ana renktir karıştırarak elde edemessiniz,mavi içinde geçerlidir

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