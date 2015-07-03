Renk Karışımları, hangi renkler karışırsa ortaya hangi renk çıkar diye merak ediyorsanız detaylar haberimizde
Bir çok kişi hayranlıklar renklerin karışımlarından ortaya çıkan o şehvete kapılmaktayız. Renk karışımları konusuna başlamadan önce ilk olarak bir dipnot vermek istedik.
İlk renkleri ortaya çıkartan ise Ünlü fizikçi Isaac Newton ‘dur. Bu sayede günümüzde büyük bir önem arz eden renkler ile bir çok işlerimizi artık kolaylamaktadır. Şu an son teknoloji ile renk karışımları ile yüzlerce değişik tonlarda renkler ile evlerde duvarları boyamak için kullanılıyor.
TURKUAZ RENK HANGİ RENK KARIŞIMLARI İLE OLUR
Turkuaz Rengini oluşturmak için mavi ve yeşil renklerin karışımları ile oluşturabilirsiniz.Açık Turkuaz için Mavi + Yeşil + Beyaz renkleri karıştırabilirsiniz.
MOR RENK HANGİ RENK KARIŞIMLARI İLE OLUR
Mor rengi Kırmızı ve Mavi renklerin karışımı ile ortaya çıkıyor.
YEŞİL RENK HANGİ RENK KARIŞIMI İLE OLUR
Yeşil rengi elde etmek istiyorsanız Sarı ve Mavi renklerin karışımı ile ortaya çıkartabilirsiniz.
PEMBE RENK HANGİ RENKLERİN KARŞIMI İLE OLUR
Pembe renk ise Kırmızı ve beyaz renklerin karışımı ile elde edebilirsiniz.
KIRMIZI RENK HANGİ RENKLERİN KARIŞIMI İLE OLUR
Yeşil Ve Sarı Karışımı Olan Bir Renk Türüdür
Sarı ana renktir, karıştırarak elde edemezsiniz.
DİĞER RENK KARIŞIMLARI ŞÖYLE;
SAKS MAVİSİ………Mavi mor ve beyaz renkleri karıştırarak elde edebilirsiniz. Azar azar ekleyip, kontrollü yapınız.
KUM GRİSİ……Siyah + Beyaz + Sarı
SICAK GRİ……….Siyah + Beyaz + Az Mavi
KOYU YEŞİL…….Mavi + Az Sarı
YAPRAK YEŞİLİ…….Siyah + Sarı
ÇAĞLA YEŞİLİ……..2 ölçü sarı + 1 ölçü mavi
YAVRU AĞZI (SOMON RENGİ)……..Turuncu + Beyaz
ERGUVAN……Mavi + Çok Kırmızı
EFLATUN…….Mavi + Kırmızı + Beyaz
ÇİVİT MAVİSİ…..Mavi + Mor + Beyaz
KAHVE …………Kırmızı + Az Sarı + Az Siyah
KİREMİT RENGİ……Kırmızı + Kahve rengi
TABA……..Turuncu + Kahve rengi
TEN RENGİ…………turuncu + beyaz
BORDO……………….kırmızı + siyah
TURUNCU……………sarı + kırmızı
YAVRU AĞZI………..sarı + siyah + beyaz
GRİ……………………siyah + beyaz
AÇIK YEŞİL………….turkuaz + siyah
AÇIK YEŞİL………….mavi + yeşil + siyah + beyaz
KÜF YEŞİLİ………….mavi + yeşil + az siyah + beyaz
KAHVERENGİ………sarı + siyah + kırmızı
KAHVERENGİ………turuncu + siyah
KAHVERENGİ………turuncu + mor
KAHVERENGİ………kırmızı + yeşil
TABA-KREMİT………kırmızı + kahverengi
TABANIN TONU……kahve + kırmızı + sarı
LACİVERT……………kırmızı + çok mavi
ALTIN SARISI……….sarı + kahve
HAKİ YEŞİL………….kahve + yeşil
ZEYTİN YEŞİLİ……..mavi + açıkyeşil
YAĞ YEŞİLİ………….sarı + az siyah
GÜL KURUSU………mor + kırmızı
AÇIK BAKIR………….yaldız + kahve + kırmızı
FÜME………………….lila + mor
LİLA…………………….mavi + kırmızı + az beyaz
KIRMIZI RENK NASIL OLUŞUR
Kırmızı, Sarı, Mavi ve Lacivert: Ana renklerdir.
Turuncu, Mor, Yeşil: Ana renklerin ikişerli karışımından oluşan renklerdir.
Sarı + Kırmızı = Turuncu
Sarı +Mavi = Yeşil
Mavi + Kırmızı = Mor
Kırmızı ana renk yani meydana getirilemeyen renk olarak geçer.Ama bunun yanında ateş kırmızısı olarak geçen ve turuncuya çok yakın bir renk vardır. Bu rengin 1/4 oranında sarı; 3/4 oranında da kırmızı renk içerdiği kabul edilir.Ayrıca renkler beyaz ışık haricinde diğer ışıklar altında farklı bir renkmiş gibi de algılanabiliyordur.
SİYAH RENK NASIL OLUŞUR
Siyah rengi oluşturmak için gördüğünüz gibi 3 rengi karıştırarak oluşturabilirsiniz.
asdfgh
9 Ağustos 2015 at 23:27
renk körüsünüz galiba
Teknoloji
23 Ekim 2015 at 23:16
Nasıl anlamadım
Zeki
25 Kasım 2015 at 15:51
Renkler tam tutmadı
Teknoloji
25 Kasım 2015 at 18:13
Hangi renk tutmadı acaba?
Elif
19 Aralık 2015 at 02:45
Kirmizi nerde peki
Fadik
20 Ocak 2016 at 14:19
Sari ve mor
melisa
23 Ocak 2016 at 19:47
yanlışlar var yaa 😛
Teknoloji
24 Ocak 2016 at 09:27
Hangileri yanlış acaba.Hemen düzeltelim melisa hanım…
Bilgin
27 Ocak 2016 at 15:28
tabi yanlışlar var hala kırmızı olmuyor
… bilginize
Bilgin
27 Ocak 2016 at 15:29
yani kırmızı olmuyor… 😀
kurnaz
3 Şubat 2016 at 12:52
kırmızı oluşturulamıyormu ???
aleyna ece
3 Şubat 2016 at 12:52
kırmızı oluşturulamıyormu ???oooffffff
Nisanur Çuhadae
8 Şubat 2016 at 19:50
Mavi ve turuncu hangi renk yapar
Teknoloji
8 Şubat 2016 at 20:19
Merhabalar Nisa hanım,
Mavi ana renktir.Bu nedenle renk bileşenine ayrılmaz
dudu
22 Şubat 2016 at 16:21
Koyu yeşil
Zafer
24 Şubat 2016 at 22:19
Enjeksiyon plastik hammadesinde yeşil plastik hammadesini gri renge hangi boyaylan AÇA bilirim vereceğiniz bilgiler için şimdiden taskkur ederim.
Teknoloji
25 Şubat 2016 at 18:52
Zafer bey çok zor bir soru sordunuz.Araştırıp size bilgi vereceğiz.
zeynep
2 Mart 2016 at 19:00
olamazmı canısı
zeynep
2 Mart 2016 at 19:01
olamazmı canısı
zeynep
2 Mart 2016 at 19:02
mavi neeeeeeeeeeeee
zeynep
2 Mart 2016 at 19:03
hımmmmmmmmmm
sanki çok güzellllll
zehra
8 Mart 2016 at 20:08
Sarı ve yeşil karışımı nedir
Savaş
14 Mart 2016 at 11:11
Merhaba arkadaşlar pigment su bazlı boyada lacivert renk yaptım lacivert oldu görünüşte ama yeşil oluyor yeşil rengi nasıl kaybedebilirim bu konu hakkında bana yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla …
sahin
16 Mart 2016 at 14:17
neyle neyi karıştırırsak sarı olur yazmiyörde
sahin
16 Mart 2016 at 14:18
he
zavallıcık kız cağız
irem
23 Mart 2016 at 17:52
Merhabalar 🙂 Bu renkler tuval çalışmalarında işe yarar mı ?
furkan
28 Mart 2016 at 19:54
mor ile mavi ne?
merve
29 Mart 2016 at 09:58
sarı renk hangi renklerden oluşur sadece altın sarısı var.
muhammer
30 Mart 2016 at 17:33
mesela yesil mavı kırmızı karısımı yok yapın ozman
bilinmeyennns
1 Nisan 2016 at 20:20
Fusya rengi neeee
Kutay
3 Nisan 2016 at 13:13
Bizi bilmem ama sen öyle olmalısın
Rıfat Özdemir
4 Nisan 2016 at 13:17
Arkadaslar somon rengini istiyorum ben ltf yardimci olunuz.
ada
7 Nisan 2016 at 09:10
LİLA OLMUYOR
Ayhan
7 Nisan 2016 at 23:03
Kardeesm sana ulasmam lazm acill
Teknoloji
8 Nisan 2016 at 00:26
hangi konuda ulaşmanız gerekiyor.
info@teknoscrool.com adresinden ulaşabilirsiniz.
zehra
12 Nisan 2016 at 14:01
la görmüyon mu
efe
21 Nisan 2016 at 08:10
lan ten rengi bir türlü olmuyor
efe
21 Nisan 2016 at 08:27
kırmızı yok sadece kahverengi + beyaz
Arya Pera
22 Nisan 2016 at 00:15
Hepiniz kafayı mı yediniz! KIRMIZI ANA RENKTİR VE OLUSTURULAMAZ!
*mimar sinan üniversitesi mezunu bir resim öğretmeniyim. bu da bilginize.
Arya Pera
22 Nisan 2016 at 00:18
Bakın SARI KIRMIZI VE MAVİYİ OLUŞTURAMAZSINIZ!
Buradan da reklam olmaz ki gelin kurs için başvuru yapın desem…
Durumunuz içler acısı…
Burada ki renklerin hepsi doğru. Oranları bilmeniz gerekli.
Teknoloji
23 Nisan 2016 at 22:26
Çok teşekkür ederim.
Sizin gibi daha bilgili bir kişinin açıklama yapması herkes için daha açıklayıcı olacaktır.
buse
24 Nisan 2016 at 10:40
kırmızıyla pembe birleşirse ne olur
ayberk
29 Nisan 2016 at 15:40
allahım deliricem
Zehra
7 Mayıs 2016 at 13:03
Lacivert ana renk değildir ve yeşil sarı karışımından kırmızı oluşmaz. Yanlışız bunlar
sfhıhvdsg
10 Mayıs 2016 at 21:07
hangi renkle hangi rengi karıstırılırsa beyaz olur
bengu
16 Mayıs 2016 at 17:09
mavi reng ne reglerden olusur lutfen bilen yazin
tatarc4n
20 Mayıs 2016 at 00:12
Hangi renklerini karistirinca sarı ortaya çıkıyor acil cevap
eylül
31 Mayıs 2016 at 18:52
morla pembeyi karıştırınca hangi renk olur.
ayhan
4 Haziran 2016 at 14:19
krem nasıl elde edilir
Sanane
13 Haziran 2016 at 18:16
Sarı ile yeşil kırmızı olmazzzz??
Burak
29 Haziran 2016 at 13:01
Ana renkler sarı kırmızı .Mavi ve siyah bunlar tek başına bi renktir karışımı yoktur
duygu
2 Temmuz 2016 at 23:16
Ben bu sayfaya lens tercihi icin girdim ben koyu kahverengi gozluyum ama yesil olmasi icin hangi renk lens almaliyim
Teknoloji
3 Temmuz 2016 at 21:23
Valla duygu hanım cok zor bir soru oldu.
bilgi
17 Temmuz 2016 at 15:44
Ten rengini sarı ve kırmızıyı karıştırıp turuncu elde edip içine bol miktarda beyaz katarak oluşturabilirsiniz
bir dost
26 Temmuz 2016 at 16:51
kırmızı ana renk olduğu için kırmızı rengin arışımı yoktur
bir dost
26 Temmuz 2016 at 16:51
kırmızı ana renk olduğu için kırmızı rengin arışımı yoktur
hasan
22 Ağustos 2016 at 10:58
Bal rengi nasıl olur acaba
Mehmet
23 Ağustos 2016 at 14:24
Arkadaşlar renk karışımında dört ana renk baz alınarak yapılırsa daha seçkin olur. Böle çok karışık gelir size. Basit püf noktaları vardır karışımın onları bildikten sonra mantığını anında çözebileceğiniz kolay sistemi vardır. Ayrıca renk karışımları tüm hallerde aynıdır sadece kullanacağınız boya veya üzerinde işlem yapacağınız materyallere göre reaksiyonel yapılarını bilmeniz yeterli bunun ise boyanın karılımıyla alaksı çok yoktur.varsa sorunuz yardımcı olabilirim.
özden
29 Eylül 2016 at 11:38
benim bildiğim kadarıyla sarı değil yeşil ana renktir ve bütün renkler RGB yani kırmızı yeşil mavi ile oluşturulur her rengin rgb değerleri vardır. Led tvler projeksiyonlar bu üç temel renk ile çalışır.
Led panellerin her bir pikseli üçe bölünüktür ve parçalar kırmızı yeşil maviden oluşur
Büşra
1 Ekim 2016 at 13:20
Arkadaşlar tamam tartışmayın tartışmanız beni üzüyor ve maaalesef tartışıyorsunuz bu konu da merakk ettiklerinizi kendiniz deneyebilir yada bira mantıklı olabilirsiniz anlama kıtlığı var galiba ana renkler 3le elde edimez çünkü ana renklerden başka renkler elde edilyor eğer illde yanlış gerçekler bububu falan diyecekseni z TEKNOLOJİ burda sorun ama biraz aıır gelin
SEYF
12 Ekim 2016 at 00:30
Merhaba arkadaşlar,
Sizlere renklerle alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Anladığım kadarıyla buna ihtiyacınız var. Ana renkler SARI, KIRMIZI ve MAVİdir. Diğer tüm renkler bu 3 rengin belirli oranlarda karışımı ile oluşur. Ara renkler ise TURUNCU(K+S), MOR(K+M) ve YEŞİLdir(S+M). Beyaz renksizliktir ve karışımlarda renkleri açmak için kullanılır. Siyah ise 3 ana rengin karışımıdır.(Siyahı 3 rengin varlığı, beyazı ise 3 rengin hiç olmayışı gibi düşünebiliriz) Bazı kaynaklar siyah ve beyaz renk değildir der bunu bilemiyorum.
Gelelim RGB konusuna. Işıkta renkler biraz daha farklı. Işıktaki ana renkler KIRMIZI, YEŞİL ve MAVİdir. Ara Renkler ise SARI(K+Y), MAGENTA(K+M) ve CYANdır(M+Y). Işıkta diğer tüm ara renk tonları bu 3 ana rengin belirli oranlarda karışımı ile oluşur. Gözümüzdeki, aydınlatmalardaki, ekranlardaki renkler ışık renk karışımı kuralına göredir. Işıkta 3 ana rengin birleşimi BEYAZ ışığı verir. Karanlıkta, yani ışık yokluğunda siyah renk oluşur. Nesneler yansıttığı ışığın renginde olur. Beyaz renkli nesneler tüm ışık renklerini yansıtırken, siyah nesneler ışığı soğurur ve bize siyah olarak görünür.
SEYF
12 Ekim 2016 at 00:31
Umarım yardımcı olmuşumdur 🙂
Teknoloji
13 Ekim 2016 at 17:43
Güzel açıklamanız ve desteğiniz için çok çok teşekkür ederiz.
lale
18 Ekim 2016 at 19:02
çok güzel renkler oldu bende
Erkan
19 Ekim 2016 at 15:35
Arkadaslar elimde gri şap var bunu siyah yapmam lazım hangi tür hangi renk boya girmem gerekir acil cevap verirseniz sevinirim
Not:sıvı yani akıllı şap
ACİL
Mira
21 Ekim 2016 at 04:37
Çok açık yeşil çok açık sarı arası bir boyam var elimde,bu boyayı açık krem rengine dönüştürmek istiyorum ne yapmalıyım ?
mert
8 Kasım 2016 at 18:18
Ten rengide olmuyo
Osman
11 Kasım 2016 at 14:28
Koyupembe rengi,beyaza veya siyaha nasil cevirebilirim
Tesekkur ederim
zeynep
14 Kasım 2016 at 14:52
leyla rengiyle hangi rengi karıştırsam güzel bir sonuç elde ederim ?
Zeynep
15 Kasım 2016 at 15:20
Cevap yazılmış ama göremiyorum
memo
17 Kasım 2016 at 18:45
hepsi oluyo dikkatli yapın yeter
Eren
19 Kasım 2016 at 09:42
Ten Rengi olmuyor Ten Rengi turuncu ve beyazı karıştırınca olur.
Lütfen düzeltin.
Teknoloji
19 Kasım 2016 at 14:56
Gerekli düzeltme yapıldı eren bey,
Yardımınız için teşekkürler
Sevim
23 Kasım 2016 at 14:23
Mavi nasıl oluşur
Resul
1 Aralık 2016 at 20:34
Merhaba
Hüseyin
4 Aralık 2016 at 18:23
Bir şey sormak hangi rengi karistirirsan ortaya kırmızı renk çıkar?
Hüseyin
4 Aralık 2016 at 18:27
Hangi renk karistirirsan kırmızı olur?
Ödevler için yardım
13 Aralık 2016 at 17:35
Arkadaşlar morumsu nasıl olüşür yani ne mor nede pembe
???????yardımcı olursanız sevinir 😚😘😘😘😘😘😘😘😘😚😘😚😘😚😚😘
muhammet
19 Aralık 2016 at 12:44
mavi hangi renk karışımı ile ortaya çıkar
Abdullah
22 Aralık 2016 at 06:34
Kırmızı ana renktir karıştırarak elde edemessiniz,mavi içinde geçerlidir