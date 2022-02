Remote Mouse programı: Telefonu Kablosuz Mouse ve Klavye Gibi Nasıl Kullanırsınız?

21. Yüzyıl’da yaşamanın getirdiği zorunluluk olan bilgisayarlar kullanmak, vücudumuz için bazen resmen bir işkenceye dönebiliyor. Uzmanlar gelecek neslin omurga bölgesinde çok büyük sorunlar yaşayacağını öngörüyor. Kısacası teknoloji yüzünden ağrılardan kurtulamayacak bir nesil geliyor.

İşte bu ağrılardan, bilgisayar başında odun gibi dikilmekten bazen gerçekten gına gelebiliyor.

Bunun çözümü bazen kablosuz fareler ya da klavyeler olabiliyor. Fakat şu her yediğimizin fiyatını bile hesapladığımız dönemde maalesef ki, bu cihazlara verebilecek parayı bulamayabiliyoruz. Kablosuz fare ve klavye fiyatları dudak uçuklatıyor. İşte bu yazıda bu konu üzerine biçilmiş kaftan olan Remote Mouse programı tanıtacağız. Telefonunuzu hem fare hem de klavye olarak kullanabileceksiniz, üstelik ücretsiz!

İlk olarak bilgisayarımızdan https://remotemouse.net adresine giriyoruz.

Daha sonra, şimdi edinin kısmına tıklayıp, bilgisayarımız hangi işletim sistemine sahip ise ona göre indiriyoruz.

İndirdikten sonra uygulamayı “OK” ve “Next” diyip kuruyoruz, Kurduktan sonra otomatik olarak açılacaktır.



Uygulama kurulduktan sonra her bilgisayarı açtığınızda açılacaktır. Bunu eğer iptal etmek isterseniz, uygulamaya masaüstünden çift tıklayıp, “settings” kısmından “Run the program when Windows starts” tikini kaldırabilirsiniz.

Bilgisayarımıza kurulumu başarıyla tamamladık şimdi telefonumuza kurulumu yapacağız. IOS kullanıyorsanız App Store’dan ya da Android kullanıyorsanız Google Play Store’dan Remote Mouse’u indiriniz.

Daha sonra uygulamayı açıyoruz, dilerseniz giriş sayfasını okuyabilirsiniz. Adımları geçip, “Tamam anladım.” butonuna tıklıyoruz.

Son olarak bilgisayarımızın isminin üstüne tıklıyoruz.

Fotoğraftaki kontrol şemasıyla rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Tebrikler, artık bilgisayarınız için bir uzaktan kumandanız oldu!