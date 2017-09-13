Regal 32R4025HB nasıl?

Regal 32R4025HB yorumlar arıyosanız bu yazımız tam size göredir.

Uydu alıcılı LED TV modelleri arasında yer alan Regal 32R4025HB modeli, fiyat-performans yönünden dikkat çeken bir ürün. Düz ekranlı televizyon 32 inç boyutundayken, HD Ready özelliğinde yani 1366x768p çözünürlüğünde. 50hz yenileme hızı olan televizyon yüksek dinamik kontrast sunarken, HDR modu ise yer almıyor.

2.0 hoparlör sistemli Regal 32R4025HB modelinde subwoofer bulunmasa da, Real Vision görüntü iyileştirme özelliği ve HD uydu alıcı mevcut. Smart TV kategorisine yer almayan cihazda bu yüzden 3D ya da Wi-Fi gibi özellikler mevcut değil. Aynı zamanda kamera veya ethernet girişi de bulunmuyor. Buna rağmen 1 adet USB 2.0 girişi ve 2 adet HDMI girişi mevcut.

A+ enerji tüketim sınıfındaki Regal 32R4025HB, 1080 TL’ye satılmakta.

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