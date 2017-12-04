Reeder P12S özellikleri

Reeder P12S yorumları ve teknik özelliklerinin nasıl olduğu konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın faydası olacaktır.

Reeder akıllı telefon dünyasında etkili özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Reeder P12S modeli teknik özellikleri oldukça etkili diyebiliriz.Performans ve fiyat bir arada arayanların incelemesi gereken bir modeldir.İsterseniz Reeder P12S özelliklerine kısaca bakalım.

5.5 inçlik oldukça ideal bir boyutta ekran büyüklüğü bulunuyor.267 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir 720×1280 (HD) Pixel çözünürlüğünde AMOLED ekranı bulunuyor.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 76 seviyesindedir.Bu telefonu ise 3000 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Performasına geçtiğimizde de 2.6 GHz hızında çalışan 6 GB RAM’li MediaTek MT6757 yonga seti bulunuyor.64 GB’lık dahili depolama hafızası bana yetmez diyorsanız ekstradan takacağınız microSD hafıza kartı ile kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.Reeder P12S kamerasıda oldukça iddialı diyebiliriz.16 Megapiksel ve ve 8 megapiksel olmak üzere arka tarafta iki adet kamera bulunmaktadır.Ön kamera ise 5 Megapiksel çözünürlüğe sahiptir.5 MP yerine 8 MP olması daha iyi olabilirdi.4.5G desteği ve parmak izi okuyucusu olan Reeder P12S modeli 1799 TL’den satılmaktadır.

Reeder P12S hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

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