Reeder P12 yorumları ve başarılı teknik özellikleri

Reeder akıllı telefon dünyasında uygun fiyatlı ve performanslı modelleri ile dikkatleri üzerine çekmektedir.Reeder’ın yeni modeli P12 resmi olarak tanıtıldı ve ön sipariş alımları başladı.

Teknoscrool.com olarak Reeder P12 yorumumuzu ve teknik özelliklerini yazmak istedik.

İlk olarak 5.5 inçlik 267 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir AMOLED ekran teknolojisi bulunmaktadır.Bildiğiniz üzere AMOLED teknolojisi diğer ekranlara göre daha canlı ve kalitelidir.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 71.02 oranındadır.Bu büyüklüğe sahip bir telefonu 4350 mAh’lık oldukça yüksek kapasiteli bir batarya desteklemektedir.Reeder P12 kamerası kaç megapiksel olduğunu merak ediyorsanız 13 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.

Performansına baktığımızda 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir MediTek MT6750 yonga seti bulunmaktadır.4 GB RAM ile hız konusunda herhangi bir sıkıntısı olmamaktadır.32 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini artırabilirsiniz.4.5G teknolojisi olarak ise CAT 6 yer almaktadır.Saniyede ortalama 300 Mbps indirme hızına rahatlıkla ulaşabilirsiniz.Android 7.0 Nougat sürümü ile yüklü gelen P12 modeline NFC ve kızılötesi bulunmamaktadır.Parmak izi okuyucusu olan Reeder P12 modeli şu an için ön sipariş alımları başladı.1499 TL’den almak istiyorsanız ön siparişte bulunabilirsiniz.Tabi ön sipariş sonrasında fiyatlar değişecek fakat ne kadar olacağına dair bilgi bulunmamaktadır.

Tasarım

Batarya

Performans

Kamera

Fiyat Özet Reeder P12 eşdeğer özelliklerine göre uygun fiyatlıdır.Batarya kapasitesi ise oldukça tatmin edicidir.İşlemci performansı olarak az daha iyi olabilirdi. 3.8

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