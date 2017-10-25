Reeder P12 ile P11 arasındaki farklar

Bugün sizlere Reeder P12 ile Reeder P11 arasındaki farkları incelemek istedik.

Aralarındaki 400 TL fark var ve hangi telefonu almak daha mantıklı olur diyorsanız sizlere ufak bir bilgilendirme yazısı hazırlamak istedik.Aslında bu yazıyı uzun uzun yazıp karşılaştırmalar yapabilirdik.Fakat hem okumak sıkıcı olacağı için hem akılda kalıcığı fazla olmayacağı için sizlere tablo hazırlamak istedik.Karşılaştırma tablosuna baktığınızda zaten direk olarak Reeder P12 modelinin oldukça üstün olacağını göreceksiniz.

Reeder P12, P11’e göre 400 TL farkı var demiştik.Bu farkı kesinlikle verin ve P12 modelini alınız.Neden derseniz ilk olarak P12 modeli 4 GB RAM, diğeri 3 GB RAM’dir.1.5 GHz hızında çalışan işlemcisi, P11 ise 1.3 GHz hızında chipset bulunuyor.Batarya kapasitesi konusunda ise P12’de 4350 mAh, P11 2800 mAh’tır.Ekran teknolojisi olarak Reeder P12’de AMOLED ekran, diğerinde ise IPS LCD yer alıyor.Bu yazdıklarımız 400 TL farkı vermenize yetmektedir.

İşte Reeder P12 ile P11 farkları

Reeder P12 Reeder P11 Ekran Boyutu 5.5 İnç 5.2 İnç Ağırlık 181 Gram 170 Gram RAM 4 GB 3 GB CPU Frekansı 1.5 GHz 1.3 Ghz Ekran Çözünürlüğü 720x1280 (HD) Pixel 1080x1920 (FHD) Pixel Batarya Kapasitesi 4350 mAh 2800 mAh İşletim Sistemi Android 7.0 Nougat Android 6.0 Marshmallow Piksel Yoğunluğu 267 PPI 424 PPI 4.5G Desteği CAT 6 CAT 4 Fiyat 1699 TL 1299 TL

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