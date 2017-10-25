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Reeder P12 ile P11 arasındaki farklar

tarafından 25 Ekim 2017 Tarihinde eklendi

Bugün sizlere Reeder ile arasındaki farkları incelemek istedik.

Aralarındaki 400 TL fark var ve hangi telefonu almak daha mantıklı olur diyorsanız sizlere ufak bir bilgilendirme yazısı hazırlamak istedik.Aslında bu yazıyı uzun uzun yazıp karşılaştırmalar yapabilirdik.Fakat hem okumak sıkıcı olacağı için hem akılda kalıcığı fazla olmayacağı için sizlere tablo hazırlamak istedik.Karşılaştırma tablosuna baktığınızda zaten direk olarak Reeder P12 modelinin oldukça üstün olacağını göreceksiniz.

Reeder P12, P11’e göre 400 TL farkı var demiştik.Bu farkı kesinlikle verin ve P12 modelini alınız.Neden derseniz ilk olarak P12 modeli 4 GB RAM, diğeri 3 GB RAM’dir.1.5 GHz hızında çalışan işlemcisi, P11 ise 1.3 GHz hızında chipset bulunuyor.Batarya kapasitesi konusunda ise P12’de 4350 mAh, P11 2800 mAh’tır.Ekran teknolojisi olarak Reeder P12’de AMOLED ekran, diğerinde ise IPS LCD yer alıyor.Bu yazdıklarımız 400 TL farkı vermenize yetmektedir.

İşte Reeder P12 ile P11 farkları

 Reeder P12Reeder P11
Ekran Boyutu5.5 İnç5.2 İnç
Ağırlık181 Gram170 Gram
RAM4 GB3 GB
CPU Frekansı1.5 GHz1.3 Ghz
Ekran Çözünürlüğü720x1280 (HD) Pixel1080x1920 (FHD) Pixel
Batarya Kapasitesi4350 mAh2800 mAh
İşletim SistemiAndroid 7.0 NougatAndroid 6.0 Marshmallow
Piksel Yoğunluğu267 PPI424 PPI
4.5G DesteğiCAT 6CAT 4
Fiyat1699 TL1299 TL
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