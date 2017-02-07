Reeder P11SE Max ile P11SE Art karşılaştırması

Reeder P11SE Max ile P11SE Art arasındaki farkların neler olduğunu merak ediyorsanız sizlere güzel bir tablo hazırlamak istedik.

Teknoscrool.com olarak elimizden geldiği kadar sizlerden gelen telefon karşılaştırma isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz.Hüseyin isimli bir ziyaretçimiz bize Reeder P11SE Max ile P11SE Art arasındaki farkları yazmamızı istemiştir.İki telefon arasında ortalama olarak 200 TL civarında fark bulunmaktadır.200 TL fiyat farkı ile P11SE Max alınır mı? Yoksa P11SE Art modeli yeterli olup olup olmadığı konusunda bilgilendirmek istiyoruz.İki telefonun özellikleri ortalama olarak birbirine çok yakın diyebiliriz.

Ayrıca özelliklerinden uzun uzun bahsetmek isterdik fakat yazımızı okurken sıkılabilir ve modelleri karıştırabileceğiniz için sizlere basit bir excel tablosunda karşılaştırma hazırlamak istedik.

P11SE Max P11SE Art Ekran Boyutu 5.5 inç 5.5 inç Arka Kamera 16 MP 13 MP İkinci Arka Kamera Yok Var (8 MP) Ön Kamera 13 MP 8 MP Dahili Depolama 64 GB 32 GB Bellek (RAM) 4 GB 3 GB CPU Çekirdeği 8 Çekirdek 4 Çekirdek CPU Frekansı 1.5 GHZ 1.5 GHZ Ekran Çözünürlüğü 1280*720(HD) 1920*1080(FULL HD) Video Kayıt 1080p FULL HD 1080p FULL HD Batarya Kapasitesi 3200 mAh 3300 mAh Piksel Yoğunluğu 267 PPI 401 PPI 4.5G Teknolojisi CAT 4 CAT 4 Parmak İzi Okuyucu Var Var Hafıza Kartı Desteği Var Var Fiyat 1399 TL 1199 TL

Sonuç olarak baktığımızda P11SE Max telefonu hız olarak daha donanımlı olduğunu belirtelim.P11SE Art modeli de Max modeline göre özellikleri çok kısılmış bir model değil.Eğer sizin için 200 TL önem arz ediyorsa P11SE Art modelini tercih edebilirsiniz.200 TL önemli değilse tabiki P11SE Max modelini tercih ediniz.

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