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Reeder P11SE Max ile P11 arasındaki farklar

tarafından 12 Ocak 2017 Tarihinde eklendi

markasını akıllı telefonlar arasında görmeye alıştık.Yeni modelleri ile fiyat performans olarak kullanıcılara hitap etmektedir.

p11se-max-ile-p11-farki

Bir takipçimiz Reeder P11SE Max ile arasında kararsız kaldığını ve aralarındaki 100 TL fark değer mi değmez mi konusunda destek istemiştir.Teknoscrool.com olarak elimizden geldiği kadar iki model arasındaki farkları yazacağız.Tabi yazımızın en sonunda da basit bir karşılaştırma excel tablosunuda sizlere sunacağız.

İlk olarak P11SE Max yeni çıkan bir model olduğunu belirtelim.Tabi donanım olarakta artırıldığınıda belirtelim.Ekran büyüklüğü artışında,dahili depolama hafızasında artış,RAM miktarının artışı,CPU frekansının artışı gibi birçok özellikte artışa gidildiğini görüyoruz.Aşağıdaki tabloda iki model arasındaki farkları görebilirsiniz.Fiyat olarak P11SE Max modeli 1399 TL, P11 modeli ise 1299 TL’dir.

Sonuç olarak bu iki model arasında kaldıysanız kesinlikle P11SE Max modelini tercih ediniz.Vereceğiniz 100 TL fark ile daha iyi performanslı bir telefon almış olacaksınız.

Reeder P11SE Max Reeder P11
Ekran boyutu 5.5 inç 5.2 inç
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Dahili Depolama 64 GB 32 GB
RAM 4 GB 3 GB
CPU Çekirdeği 8 çekirdek 8 Çekirdek
CPU Frekansı 1.5 GHZ 1.3 GHZ
Ekran Çözünürlüğü 720×1280 (HD) 1080×1920 (FHD)
Batarya Kapasitesi 3200 mAh 2800 mAh
İşletim Sistemi Lollipop Marshmallow
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 424 PPI
Ekran Teknolojisi IPS LCD IPS LCD
4.5G desteği CAT 4 CAT 4
Parmak İzi okuyucu Var Var
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