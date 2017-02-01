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Reeder P11SE Art yorumları ve teknik özellikleri

tarafından 1 Şubat 2017 Tarihinde eklendi

, akıllı telefon dünyasında farklı modeller çıkarmaya son hızla devam ediyor.Hemen hemen her cebe hitap eden farklı fiyatlarda yeni modeller yer alıyor.

p11se art

Teknoscrool olarak Reeder Art teknik özelliklerine bakmak istiyoruz.

İlk olarak karşımızda 5.5 inçlik 401 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 3300 mAh’lık bir değiştirelemez batarya desteklemektedir.Hızlı şarj desteğininde olduğunu belirtelim.P11SE Art arka kamerası 13 megapiksel, ikinci arka kamerası ise 8 megapikseldir.Selfie çekmeyi seviyorsanız ön kamerası 8 megapikseldir.İşlemci gücü olarak ise 1.5 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli bir MediaTek MT6737 yonga seti bulunmaktadır.2 GB RAM’i bulunurken 16 GB’lık dahili depolama hafızasına ek olarak microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.4.5G olarak CAT 4 sınıfını desteklmektedir.Parmak izi okuyucusu bulunan P11SE Art fiyatı 1199 TL’dir.

Reeder P11SE Art yorumlarınızı bekliyoruz.

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