Reeder P11SE Art ekran görüntüsü alma

Akıllı telefonların en çok kullanılan özellikleri arasında ekran görüntüsü alma özelliğidir.

Teknosrool.com olarak sizlere hemen hemen her telefonda ekran görüntüsü alma adımlarını yazıyoruz.Yeni çıkan modelleri ise hemen eklemeye çalışıyoruz.Reeder’ın yeni modeli P11SE Art modeli tanıtıldıktan sonra telefonu alanlar ekran görüntüsü konusunda bilgisi yoksa internette araştırma yapmaktadır.

Bir ziyaretçimiz bizden Reeder akıllı telefon aldığını ve ekran görüntüsüni nasıl alabileceği konusunda destek istemiştir.Hemen hemen her akıllı telefonda ekran görüntüsü alma işlemi aynı olmaktadır.Reeder’da ise ses kısma ile güç tuşuna aynı anda basarak 1-2 saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır.Almış olduğunuz ekran görüntüsüne ise daha sonradan galeri klasöründen ulaşablirsiniz.

Not:Akıllı telefonlarda alınan ekran görüntüsü png uzantılıdır.Jpg uzantısına çevirmek için fotoğrafları bilgisayara atıp farklı kaydet yaparak jpg olarak çevirmeniz gerekmektedir.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)