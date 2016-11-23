Reeder P11S teknik özellikleri,fiyatı ve yorumları

Reeder P11S yorumları ve fiyatı hakkında bilgi arıyorsanız,ayrıca teknik özelliklerini merak ediyorsanız bu yazımız tam size göredir.
Reeder akıllı telefon sektöründe son zamanlarda etkili modelleri ile dikkat çekiyor.Reeder’ın yeni amiral gemisi modeli Reeder P11S üst segment özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekmektedir.Teknoscrool.com olarak bu telefonun özelliklerine bakmak istiyoruz.
İlk olarak karşımızda oldukça büyük ekranlı bir telefon geliyor.Büyük ekranlı telefon severler bu telefona hayran kalabilir.Reeder P11S 5.7 inçlik 515 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir AMOLED ekranı bulunmaktadır.Bu ekranda görüntülerin çok net olduğunu belirtelim.Bu modelin batarya kapasitesi ise 3400 mAh’tır.İlerleyen günlerde batarya özellikleri açıklanacaktır.Reeder P11S kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı 16 megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.İşlemci gücüne baktığımızda ise harika bir yonga seti bulunuyor.Tam 2.5 GHZ hızında çalışan 10 çekirdekli işlemcisi bulunmaktadır. 4 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak neredeyse imkansız diyebiliriz.
Reeder P11S modeli tam 128 GB dahili depolama hafızasına sahiptir.Pek ihtiyacınız olmayacak ama ekstra microSD hafıza kartı takarak kapasiteyi artırabilirsiniz.Bu modeli 4.5G destekliyor fakat hangi CAT sınıfı olduğu açıklanmadı.Android’in 6.0 marshmallow sürümü ile yüklü gelmektedir.
Parmak izi okuyucu özelliğide bulunan Reeder P11S modelinin detayları geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Reeder P11S fiyatı ise 1999 TL‘dir
Performans ve büyük ekrna istiyorsanız bu modeli incelemeniz gerekiyor.Reeder P11S hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.
Uğur
24 Kasım 2016 at 08:32
Özellikleri çok iyi eksiği yok fazlası çok….Böyle giderse reeder ıphonelara rekabet olacak…
Yalçın Bayram
24 Kasım 2016 at 08:41
Reeder yineee Yapmış yapacağını , 2K ekran 128Gb hafıza ve 10 çekirdek işlemci insan şu özellikleri duyunca bile heyecanlanıyor ,p10 kullanıcısıyım hızı işlemcisi dayanıklılığı Harika ben p11s’i düşünemiyorum cihaz Harika görünüyor 2000-2200 arasında alınabilecek en iyi cihaz olucak bence , reederla 7 ay önce tanıştım ama böyle stabil çalışan bir android Telefon daha kullanmamıştım açıkçası , alacaklara Koşulsuz ,Şartsız tavsiye ederim .
Nazım
24 Kasım 2016 at 09:26
Telofon tüm özellikleri ile ben buradayım diyor fiyat performans cihazı olarak kaçırılmayacak bir cihaz 10 çekirdek işlemci 128 hafıza 4 ram kamera özellikleri çok iyi 👍🏻
Songul
24 Kasım 2016 at 09:48
Reeder ın bu yeni telefonu yine diger telefonlarinda oldugu gibi fiyat ve özellik bakımından yine çok iyi.Bu fiyatta farkli segmentteki diger cihazlarla kıyaslandığında ön sırada yerini alabilecek bir cihaz.
Reeder kullanıcısı olarak kessinlikle tavsiye ederim.
Yakup
24 Kasım 2016 at 10:16
P10s çok uzun araştırma sonucunda aldım tam bi performans telefonu çıktı bundan daha iyisini çıkaramaz derken şimdi de piyasanın 2 katı üzeri telefon çıkardılar. Hızına yetişilmiyo Reeder. Sipariş verebiliyo muyuz bilen var mı?
Emine
24 Kasım 2016 at 10:18
Ozelliklerine bakinca cok iyi bir cihaz. Reeder gercekten kullanmazi tavsiye ettigim cihazlar arasinda pisman olmayacaksiniz.
MuratBey
24 Kasım 2016 at 10:53
Yapılabiyormuşu yerli bir markanın yapması sevindirdi.Koreli gençler üzülecek..
King of the nort
24 Kasım 2016 at 11:06
İşte beklediğim cihaz, 10 çekirdek ışık hızı ,128 gb balina gibi kocaman bir bellek ve 2k ultra hd gibi gökyüzü parlaklığında ekranla gelen rakipsiz bir cihaz p11s Arkadaşlar reeder p10 kullanıcısıyım ve gayet memnunum.Yeni gelecek bu cihazı kesinlikle alıcam .
Cem
24 Kasım 2016 at 11:17
2k amoled ekran 10 çekirdek 128 hafıza metal kasa güzel cihaz olmuş mtk işlemcinin snapdrogunun bir çok serisini ezdiği bir işlemci x20 kullanılmış bence marka hastası değilseniz cihaz muhteşem
Tuğçe Özden
24 Kasım 2016 at 11:56
128 gb Dahili bellek 10 çekirdek bir cihaz. Heyecanla beklıyorum. Reeder yine yanıltmıcak beni. 🙂
hatice deniz
24 Kasım 2016 at 12:46
Her ürettiği cihazını Teknolojinin güncel yenilikleri ile donanımlandıran Reeder, çeliğin dayanıklılığı ve tasarımın zarifliğini buluşturduğu yeni ürünü P11S ile yine beklentilerin üzerine çıkmış. 10 çekirdek işlemci, 4 Gb Ram ve 128 Gb dahili hafızası ile kullanıcısına formula hızı yaşatırken, 16 Mp arka/8 Mp ön kamerası ile High Definition çekimler yapmanızı ve kendinizi profesyonel hissetmenizi sağlıyor. 5.7″ 2K Amoled ekranı ile izlediğiniz her görüntüyü görsel bir şölene çeviren P11S 2000 TL çıkış fiyatı ile alıcılarını memnun ederken rakiplerini epey zorlayacağa benziyor. Düşük fiyat ve süper configürasyon cihazları ile Piyasaları alt üst edenReeder’ın Bu olağan üstü telefonunu incelemeden sakın başka telefon almayın. ..
OSMAN YILDIZ
24 Kasım 2016 at 18:06
Reeder Muhteşem bir Cihaz daha çıkarmış P11 S 10 Çekirdekli , 4 GB Ram Olması, Android 6.0 Olması Çok iyi Özellikleri açısından çok başarılı bir Telefon olmuş Fiyatı da Çok iyi..
Mehmet Sarıoğlu
2 Aralık 2016 at 09:58
Reeder ın bu yıl bu sahadaki atılımı ve piyasaya bomba etkisi yapan uygun fiyatlı performans canavarları şüphesiz ses getirdi.Şu anda kullandığım p10sten sonra bir cihaz çıkmaz derken p11sin haberi heyecanlandırdı.Stoklara girmesini sabırsızlıkla bekliyorum.
Burcu
2 Aralık 2016 at 10:03
İlk bana anlatıldığı zaman elimin tersiyle ittiğim markanın hem telefonunu kullanıyorum hem memnunum ve büyük bir merakla bu cihazını bekliyorum istediklerim özelliklerin hepsi bu cihazda var insallah beklediğime değer direk Alicam umarım P10 daki gibi memnun kalırım
Bekir
2 Aralık 2016 at 10:10
Cihazın teknık ozellıklerı incelendiğinde üst segmente hitap ettiğini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Daha önceki cihazları gibi metal olmasını beklediğm cihaz sağlamlığı ve şıklığı elden bırakmayacaktır.
Abdullah Ada
2 Aralık 2016 at 10:16
Özellikleri çok iyi gerćekten 4 gb ram 128 gb hafıza olması gerçekten dikkat çekici satışa sunuldugu zaman incelemem lazım kesinlikle merakla bekliyorum
Ali Turay
2 Aralık 2016 at 10:20
Acikcasi boyle bi cihaz bu fiyata mukemmel. Telefonun kendisi zaten konusuyor 10cekirdek 4GB RAM 128GB hafiza 515PPI AMOLED ekran Reeder yine ve yine aklimi aldi kesinlikle tavsiye ediyorum cunku kendim de gidip bu cihazi alicam ve pisman olmicaksiniz arkadaslar P10kullanicisiyim gram pisman degilim Reederdan.
Harun reşit
2 Aralık 2016 at 10:28
Gerçekten de Reeder piyasaya en iyi telefonlar arasına girecek P10S den sonra 2. amiral gemisini sundu süper bir cihaz özellikleri hep üst düzey bu fiyat olması çok cazip . Cihazın süper yanları var mesela 10 çekirdek olması tasarım ve dayanıklılık olarak yine gövde gösterisi yapmış zaten 2K Amoled ekran kullanması başlı başınca kendini öne çıkartıyor . Yeni telefon alacak arkadaşlar bu telefonu incelemeden telefon almasınlar 🙂
Enver
2 Aralık 2016 at 10:48
Reeder yine yaptı yapacağını 2k ekran 128gb hafıza bence müthiş ilklere imza atan bir firma bu cihazla adından çok bahsettirecek bence
Enver
2 Aralık 2016 at 11:09
P11S’le adından çok bahsettirecek bence fiyatına özelliklerine göre kaçırılmayacak bir telefon
Alp
2 Aralık 2016 at 11:47
Gerçekten muhteşem telefon çıkarmış Reeder.Tebrik ederim.4 ram 128 gb hafıza işlemci hızı 2.5 ghz olması mükemmel.Bence özellikleriyle göz kamaştıran bir telefon.
Kübra
2 Aralık 2016 at 14:12
Şu özelliklere baktım da üzerine yapılacak yorum kalmamış.Bi telefonda daha ne olabilir ki ? 4 gb RAM hadi normal denilebilir de 128 gb dahili hafızayla şu an iPhone la yarışıyor.p10 kullanıcısı olarak p11s dahi telefon olmuş.sınırları zorlayacağa benziyor gelsin bi bakalım bide yakından 😉
Tuba
2 Aralık 2016 at 14:42
Ah bizdeki bu ön yargı yokmu…her defasında bu marka neymiş işte Türk malı deyip elimizle geriye ittigimiz marka neler yapıyor…Bırakalım arkadaşlar bu ön yargıyı..reeder bu konuda gercektende çok iddialı..Daha önce kullandığım cihazından çok memnun kaldım.Bu cihaz bir başka ama..Kusursuz özelliklere sahip bence bir tane kusur bulamadım diyebilirim.Aradiginiz herşeyden fazlası mevcut bu cihazda.Bence marka takıntısını bırakıp bir kere deneyin derim..
Misafir
2 Aralık 2016 at 17:43
Ozelliklere baktgimzda fiyati gayet uygun on cekirdekli baska bi tel daha yok iphone’a kafa tutan bi marka reeder
Ugur ozer
2 Aralık 2016 at 17:45
Arkadaşların yorumları cok yerli olmuş suan Türkiye pazarında 10 çekirdek ve 128 GB hafızayı bir arada barındıran bir telefon yok zaten fiyat performans konusunda ipleri elinde sıkıca tutan bir firma boyle giderse uzun bir sure daha tutacaga benziyor elimizde incelemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.
Arties
2 Aralık 2016 at 17:58
4 gb ram 128 hafıza 10 çekirdek işlemci ile rakip tanımaz bir ürün geliyor. Kalite ve özellik denince pek yakında akla gelen isim reeder olacak. Ben bu markaya inanıyorum 😎
Kübra
2 Aralık 2016 at 18:40
Suan magazaya gelmesini bekliyorum..aradigim butun ozellikler var ve mukemmel bi cihaz
Nazım
3 Aralık 2016 at 10:11
Fiyatı cihazın özelliklerine göre gayet iyi 10 çekirdek olması müthiş bir şey şık 4 ram 128 hafıza gayet iyi olmuş tasarım yönünden gayet şık duruyor p10 ve p10s modellerinden sonra böyle bir cihazın gelmesi başarının üzerine başarı katmak 👍🏻👍🏻
Ercan
3 Aralık 2016 at 11:02
Bu ülkede bu kadar emin adımlara ilerleyen bir firma olduğunu gormek sevindirici . Reeder yine canavar gibi bir ürünle geliyor . tebrikler
Cenk karatürk
3 Aralık 2016 at 11:06
10 çekirdekli telefon mu olur? Elmada bu kadar çekirdek yok:) şaka bir yana geniş ekran ve donmayan telefon yapmışlar, incelemek için sabırsızlanıyorum. P10s te “uçmuyorsak newtona olan saygımızdan” diye slogan yapıp telefonu bana aldıran ve hakkını veren reeder bu sefer tek rakibimiz x hava yolları derse şaşırmam😁😁😁
Ömercan
3 Aralık 2016 at 11:22
Teknik özellikleri üst seviye bir cihaz olmuş daha önce hiçbir cihazı denemek için bu kadar sabırsızlanmadım
P10 modeliyle tanıştım reederla bu kadar stabil çalışan bir android cihaz görmedim p11s beklentilerimin çok üstünde olacağını düşünüyorum beklemedeyim 😎
Can Güler
3 Aralık 2016 at 12:13
Reeder yine canavar gibi telefon yapmış 2k ekran 128 gb hafıza 4 gb ram baya iyi ekranın da 5.7 olması oyun ve videolar için daha iyi olur mağzalara geldiği zaman bi incelemek lazım
Hatice Yaldız
3 Aralık 2016 at 12:46
Reeder P11s le harikalar yaratıyor yeni cihazı heyecanla bekliyoruz özellikler şahane gözüküyor kasa saglamlıgı zaten çok iyi ben kullanıyorum p11si merakla bekliyorum
Ali albayrak
3 Aralık 2016 at 12:47
Reeder yine efsane bir model üretmiş 4gb ram 10 çekirdekli ve 128gb depolama alanı ile basarılı gözüküyor.özellikle 128 gb hafizası arsivlik videolarımı ve fotograflarımı yüklememden kolaylık saglıcak birde eger şuanda kullandigim p10s gibi saglamsa dusünmeden alınabilir.
Ayşe
3 Aralık 2016 at 16:16
P10 ve P10S şimdi de P11S.Bu özellikler bu fiyata işte buna değer derim.Reeder kullanicisi olarak bende heyecanla bekliyorum cihazı.
barış
13 Aralık 2016 at 12:18
arkadasımın önerisi ile reeder p10 aldım cıhaz dediğinden fazlası cıktı özellıkleri gercekten cok iyi ama arastırdım kesinlikle p11s geldigi gün alıp telefon olayına son vericem tavsiye ederim
Ömer
13 Aralık 2016 at 12:23
Reederin hızına yetişmek istiyosan daha fazlasını istemen lazım mükemmel özelliklerle geliyor gercekten ince eleyip sık dokuyun ama bu cihaza bi bakın fiyatına göre bu özellikler fazla olmus 😍
Elyesadua
13 Aralık 2016 at 13:29
P11s heyecanla bekledigim bir ürün fakat bir endişem var inş renk seçenekleri gelir p10 da ve p10s de tek renk olduğu için seçeneğimiz yoktu bunda farklı renk beklentimiz var.
Elyesadua
13 Aralık 2016 at 14:26
Reeder daha önce duymadigim bir markaydı araştırma yaptım, p10 ve p10s modeli üzerine yogunlasmistim gayet güzel cihazlar. P11s çok çok iyi bir cihaz heyecanla bekliyorum gelmesini.
Cihan Aydın
13 Aralık 2016 at 15:50
128 GB hafıza ..
4 GB ram ..
10 çekirdek 2.5 ghz işlemci hızı ..
5.7 ” 2k Çözünürlükte Super Alomed Ekran ..
Metal Kasa ..
USB Type C ..
Parmak İzi Okuyucu ..
Kulağa Şiir Gibi Geliyor ..
Mükemmel Bir Telefon Olmuş 🙂
muzaffer arslan
19 Aralık 2016 at 22:32
arkadaslar reeper kullanıcı degılım ama ısmıyle ozellıklerıyle sanırım ıphone ve samsungu gerıde bırakacak ısım olacak gıbı gelıyor tanıtım vıdeosu ne zaman gelecek ınan ısmı okudum dırek youtubeye yazdım artık cıksında kotu cıhaz kullanmaktan kafamızın agrısı gıtsın bu cıhazı beklıyorum bugunden sonra ama ne zaman cıkacagı hakkında bılgı verın lutfen maıl adresıme lutfen mesaj cekınız ne zaman cıkıcagı hakkında artık sabırsızlıkla beklıyorum ızlemeyı
Can
27 Aralık 2016 at 09:17
4k video çekimi var mı bu telefonda
Teknoloji
29 Aralık 2016 at 08:57
Bu konu hakkında net bir bilgi yok Can bey.Öğrenip size bilgi vereceğiz.