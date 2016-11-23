Reeder P11S teknik özellikleri,fiyatı ve yorumları

Reeder P11S yorumları ve fiyatı hakkında bilgi arıyorsanız,ayrıca teknik özelliklerini merak ediyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Reeder akıllı telefon sektöründe son zamanlarda etkili modelleri ile dikkat çekiyor.Reeder’ın yeni amiral gemisi modeli Reeder P11S üst segment özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekmektedir.Teknoscrool.com olarak bu telefonun özelliklerine bakmak istiyoruz.

İlk olarak karşımızda oldukça büyük ekranlı bir telefon geliyor.Büyük ekranlı telefon severler bu telefona hayran kalabilir.Reeder P11S 5.7 inçlik 515 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir AMOLED ekranı bulunmaktadır.Bu ekranda görüntülerin çok net olduğunu belirtelim.Bu modelin batarya kapasitesi ise 3400 mAh’tır.İlerleyen günlerde batarya özellikleri açıklanacaktır.Reeder P11S kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı 16 megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.İşlemci gücüne baktığımızda ise harika bir yonga seti bulunuyor.Tam 2.5 GHZ hızında çalışan 10 çekirdekli işlemcisi bulunmaktadır. 4 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak neredeyse imkansız diyebiliriz.

Reeder P11S modeli tam 128 GB dahili depolama hafızasına sahiptir.Pek ihtiyacınız olmayacak ama ekstra microSD hafıza kartı takarak kapasiteyi artırabilirsiniz.Bu modeli 4.5G destekliyor fakat hangi CAT sınıfı olduğu açıklanmadı.Android’in 6.0 marshmallow sürümü ile yüklü gelmektedir.

Parmak izi okuyucu özelliğide bulunan Reeder P11S modelinin detayları geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Reeder P11S fiyatı ise 1999 TL‘dir

Performans ve büyük ekrna istiyorsanız bu modeli incelemeniz gerekiyor.Reeder P11S hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

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