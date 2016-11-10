Reeder P10SE teknik özellikleri ve yorumları nasıl

Reeder P10SE akıllı telefon resmi olarak tanıtıldı.Reeder P10SE hakkında birçok kişi yorum ve teknik özelliklerini araştırmaktadır.Teknoscrool.com olarak sizlere Reeder P10SE hakkında bilgi vermek istiyoruz.

İlk olarak 5 inçlik 294 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 2400 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Reeder P10SE kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 13 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.İşlemci gücüne baktığımızda ise 1.3 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli Media TEK MT6735 yonga seti bulunmaktadır.3 GB RAM‘i ile dikkatleri üzerine çeken bu modelde 16 GB’lık dahili depolama hafızası bulunmaktadır.Ayrıca ekstra microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.Reeder P10SE 4.5G destekliyor mu diye içinizden geçiriyorsanız CAT 4 sınıfını desteklemektedir.Yani saniyede 150 Mbps indirme hızına ulaşabilmektedir.

Reeder P10SE Türkiye satış fiyatı 899 TL‘dir.1000 TL altında alınabilecek telefonlar arasında yer alabilir.Fakat az daha fazla para vererek çok daha üstün bir telefon alabilirsiniz.Hızlı bir telefon olduğu belirtmek isteriz.3 GB RAM ile gayet akıcı bir kullanım sağlayacaktır.Günümüzde artık parmak izi okuyucu v.s. bu tarz özellikler tercih edildiği için bu modeldeki eksiklikler göze çarpmaktadır.Sonuç olarak fiyatına göre uygun bir telefondur.

Reeder P10SE modeli hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

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