Reeder P10SE teknik özellikleri ve yorumları nasıl

Reeder P10SE akıllı telefon resmi olarak tanıtıldı.Reeder P10SE hakkında birçok kişi yorum ve teknik özelliklerini araştırmaktadır.Teknoscrool.com olarak sizlere Reeder P10SE hakkında bilgi vermek istiyoruz.
İlk olarak 5 inçlik 294 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 2400 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Reeder P10SE kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 13 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.İşlemci gücüne baktığımızda ise 1.3 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli Media TEK MT6735 yonga seti bulunmaktadır.3 GB RAM‘i ile dikkatleri üzerine çeken bu modelde 16 GB’lık dahili depolama hafızası bulunmaktadır.Ayrıca ekstra microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.Reeder P10SE 4.5G destekliyor mu diye içinizden geçiriyorsanız CAT 4 sınıfını desteklemektedir.Yani saniyede 150 Mbps indirme hızına ulaşabilmektedir.
Reeder P10SE Türkiye satış fiyatı 899 TL‘dir.1000 TL altında alınabilecek telefonlar arasında yer alabilir.Fakat az daha fazla para vererek çok daha üstün bir telefon alabilirsiniz.Hızlı bir telefon olduğu belirtmek isteriz.3 GB RAM ile gayet akıcı bir kullanım sağlayacaktır.Günümüzde artık parmak izi okuyucu v.s. bu tarz özellikler tercih edildiği için bu modeldeki eksiklikler göze çarpmaktadır.Sonuç olarak fiyatına göre uygun bir telefondur.
Reeder P10SE modeli hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.
Özge aksoy
14 Kasım 2016 at 10:18
Fiyat ve performans ürünü şık tasarımı Bi yana teknik özellikleri olarak da diğer markalardan ön plana çıkıyor 3 gb ram olması büyük Bi avantaj kesinlikle tavsiye ederim
Cem
14 Kasım 2016 at 11:16
Cihaz gerçekten özellik olarak güzel 900 lira bandında alınacak bir cihaz en can alıcı artısı 3 gb ram olması ve ppi yoğunluğu yani tercih edilecek bir cihaz
Yalçın bayram
14 Kasım 2016 at 12:25
Telefonun çıkmasını bekliyordum ve geldi en sonunda fiyat performans cihazı bence kaçmaz , P10 vardı bende çok memnundum reeder , bir efsane
Burak Paril
14 Kasım 2016 at 12:31
3 gb ram ve 16 gb hafizasi ile basarili bir telefon.İps panel ve 13mp kamerasi ise cabasi.F/p olarak basarili bir telefon.
Uğur
15 Kasım 2016 at 10:00
İlk gazetede dikkatimi çekti.Merak ettim mağazaya gittim,yakından gördüm ve elime alıp ön arka kamerasını inceledim.Gayet net görüntü veriyormuş.Dokunmatiği hassas ve seri bir cihaz hoşuma gitti.Almaya karar verdim,aldım.Şuan çok memnunum yüksek grafikli oyunları kasmadan donmadan oynayabiliyorum.İnternettede çok seri sörf yapıyorum.Tüm beklentilerimi karşıladı,iyikide almışım…
Tuba
15 Kasım 2016 at 10:12
899 TL ye böyle bir cihaz bence mükemmel…reeder sınıfının en iyisi olmaya devam ediyor.Cihazda 3 ram olması aynı segmentte bulunan cihazların bir tık önüne geçiyor.Daha ne yapacak reeder gercektende çok merak ediyorum.Her yerde reeder ✌
Arties
15 Kasım 2016 at 10:21
İnceleme fırsatı buldum çok seri bi cihaz mağaza çalışanlarıda önerdi ben çok beğendm
Tarık
15 Kasım 2016 at 10:33
Bu fiyata bu özellik olur mu evet gerçek.teknosaya giderek telefonu inceledim de .bence fiyat-kalite-tasarim herşeyiyle on numara telefon yakında alicam kaçarı yok.
Mikail
15 Kasım 2016 at 10:39
Alın pişman olmayın NET!
Ayşe
15 Kasım 2016 at 10:46
Uygun fiyata bu kadar özellik bir cihazda toplanmış tam bir fiyat ve performans cihazı şık tasarımı ile de cezbediyor.Kesinlikle tavsiye ediyorum.
seb..
15 Kasım 2016 at 10:53
Reeder kendini Tutamiyor..bu kadar cokk ozellikli bir cihazi bu uygunlukta musteriyle bulusturmak cok harika bir secim olmus..kamera ozelligi mod cogunluguyla tercih edelebilinicek bir cihaz 3 ram ift sim kart ozelligi 16 hafiza cihazin kalitesini dahda ortaya katiyor ben arastrdim terxihler sirasinda ilk uce girebilcek bir urun tavsiye ederim…
Mehmet Ali
15 Kasım 2016 at 11:06
Reeder P10 serisi gerçekten performansli bi cihaz 3 gb ram 13 mp kamera 6.0 Adrian sarj daha ne olmalı lazım bi telefonda 899 tl fiyat bakımında uygun bi cihaz
safa
15 Kasım 2016 at 11:34
5inc ekran boyutu ve 3gb rami olan bir telefon için çok uygun bir fiyata sahip. ekran ve kasa sağlamlığı da çok iyi. kesinlikle kaçırılmayacak bir fırsat
Kübra
15 Kasım 2016 at 11:44
3gb RAM i zaten akıcılığıyla bizi sürükler peşinden..bu fiyata bu özellikler tartışmasız tebrikler reeder 👏👏
Can güler
15 Kasım 2016 at 11:52
500-1000 tl arasında performans olarak en iyi cihaz inceleme fırsatı da buldum 3 gb ram olması bu fiyattaki bi cihaz için çok büyük bir avantaj bu fiyatlarda telefon isteyenler için tavsiye derim
Nail DEMİREL
15 Kasım 2016 at 12:05
Fiyatina gore cok iyi telefon aynı fiyata aynı özelliklere sahip 2.bir telefon yok kuşkusuz tercih edilebilur.
Emre
15 Kasım 2016 at 12:12
Bu fiyata bu ozellikler gayet uygun. Sade bir arayüz ve şık tasarim. Kesinlikle bir magazada incelenmesi gereken bir cihaz
Burak
15 Kasım 2016 at 12:38
Cihazi inceleme firsati buldum görünüşü hos gayette hafif.Kamerasi iyi menu geçişleri cok hizli ve 6.0 la gelmesi bence en buyuk artilarindan birisi fiyatida uygun tavsiye ederim.
İlknur
15 Kasım 2016 at 12:39
Fiyatına göre özellikleri gayette kullanıcının performansını kaldırabilcek bir cihaz. Evet parmak izi ve birkaç eksiği olduğunu düşünebilirsiniz ama bu fiyatta bu ozelliklerde de başka cihaz bulamayacaginizdan emin olabilirsiniz. Marshmallow sürüm bir cihaz olması da güzel bi ayrıntı.
İlknurs
15 Kasım 2016 at 13:02
Reeder’in her zaman ki gibi fiyat performans cihazlarından biri. Hatta en yenisi. Şu ana kadar çıkardığı cihazlardan kullanıcı memnuniyetini elektronik markette çalıştığım için biliyorum. Bu cihazdan da şüphem yok. Bu güzel markaya tam destek👍
Ömercan dalkıran
15 Kasım 2016 at 13:59
Fiyat performans cihazı olduğu çok açık teknik özellikleri tatmin edici 1000 tl ve altı en iyi cihaz kanaatindeyim
Ali
15 Kasım 2016 at 14:12
Kesinlikle alınıcak cihazlardan biri 899 tl olup bu özelliklerde ve sağlam bir cihaz yok diyebilirim ben p10 kullaniyorum cok memnunum p10se önceden gelmiş olsaydi kesinlikle onunda düşünebilirdim.Bence alınmalı
Abdullah Ada
15 Kasım 2016 at 14:23
Özellikleri çok iyi ram dahili hafıza kamera.Ayrıca fiyatıda bu özellikteki cihaza göre çok uygun.Kesinliklikle alınır
Teknodemir
15 Kasım 2016 at 17:56
kasası ekran kalitesi gerçekten dikkat çekici olmuş.menü geçişleri kamerası gayet başarılı. Ekran canlılığı çok iyi olmuş bence başarılı bir cihaz ayrıca 3 gb ram olması çok iyi..
Cihan Aydın
15 Kasım 2016 at 18:41
Bu fiyata dikkat çekici özellikleri var.3 GB ramli cihazlar genelde 1200 tl civarından başlıyor.899 tllik fiyat oldukça uygun.İnceleme fırsatı buldum 1-2 güne alırım cihazı.1000 tlye kadar birçok cihazı inceledim ara yüzü bu kadar hızlı ve oyun performansı bu kadar iyi bir cihaz bulamadım
Cihan Aydın
16 Kasım 2016 at 04:12
Bu fiyata dikkat çekici özellikleri var.3 GB ramli cihazlar genelde 1200 tl civarından başlıyor.899 tllik fiyat oldukça uygun.İnceleme fırsatı buldum 1-2 güne alırım cihazı.1000 tlye kadar birçok cihazı inceledim ara yüzü bu kadar hızlı ve oyun performansı bu kadar iyi bir cihaz bulamadım.
Fatoş
19 Kasım 2016 at 00:01
İlk başta çekinerek ön yargılarımla aldığım bir telefon çok memnunum gerek kamerası, gerek işletim hızı,gerek hafızasıyla beni çok şaşırttı kesinlikle tavsiye ediyorum. Marka takıntılı olan arkadaşlar bu takıntıdan rahatlıkla çok memnunum telefonumdan.
Fatoş
22 Kasım 2016 at 22:31
Reeder marka son zamanların en iyi telefonlarını üretmeye başladı p10se teknik özellikleriyle bu fiyatta çok iyi bir telefon, gerek kamerası,gerek işletim hızı, 3 gb ram olması ve dahili depolama 16 gb çok iyi ben çok araştırdım sonunda p10se aldım çok memnunum tavsiye ederim.
Fatih
13 Ocak 2017 at 15:37
Bu fiyatlara alınacak en güzel telefon diyebilirim Kesinlikle tavsiyedir.Ayrıca çok seri bir telefon.