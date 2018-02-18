Reeder M8 Plus yorumları (Olumlu ve olumsuz tarafları)

Hüseyin isimli bir ziyaretçimiz Reeder M8 Plus tablet almayı plandığını ve teknik özellikleri ile fikirlerimizi istemiştir.

Reeder markası uygun fiyat ve performans konusunda piyasada ses getirmektedir. Reeder M8 Plus tablet ise fiyatından dolayı büyük ilgi görüyor. Tabi fiyat uygun diye incelemeden almamak gerekmektedir. İlk önce Reeder M8 Plus teknik özelliklerine bakalım;

Reeder M8 Plus tablette 8.0 inçlik oldukça ideal büyüklükte bir IPS LCD ekranı bulunuyor. 187 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir. Bu tableti 4000 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.

Performansa geçtiğimizde de 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek MT 8163 chipset bulunuyor. Grafik işlemcisi ise Mali-T720’dir.

Dahili depolama hafızası ise 16 GB’dır. Hafıza yetmez derseniz microSD hafıza kartı desteği ile kapasitesini 64 GB’a kadar artırabilirsiniz.

5 Megapiksellik bir arka kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerası bulunmaktadır. 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilirsiniz.

Android işletim sistemi olarak 7.0 Nougat bulunuyor. 8.0 Oreo güncellemesi büyük ihtimalle almayacaktır.

Bluetooth ve GPS özelliğinde olduğu Reeder M2 Plus modeli 449 TL’den satılıyor.

Teknoscrool.com olarak tamamen kendi görüşlerimiz olan olumsuz ve olumlu yanlarını yazmak istiyoruz.

Olumlu tarafları:

– ilk olarak 500 TL altında alabileceğiniz eşdeğer modellere göre bir çıt üst seviyededir.

– Hafıza kartı desteği olduğu için hafıza konusunda sıkıntınız olmayacaktır.

– Fiyatına göre eşdeğer tabletlere baktığımızda farklı olarak HDMI çıkışının olduğunu görüyoruz. HDMI çıkışı günümüzde oldukça popüler olarak kullanıyor. Tabletten bir video izleyeceğiniz zaman HDMI kablosu ile görüntüyü televizyona aktarabilirsiniz.

– Android 7.0 Nougat sürümü ile gelmesi ayrı bir güzellik katıyor. Eşdeğerlerine baktığımızda ise genellikle Android 5.0 Lollipop ve Android 6.0 Marshmallow olduğunu görüyoruz. Bildiğiniz üzere çok iyi bir tablet almadığınız sürecek yazılım güncellemesi genellikle gelmiyor.

Olumsuz yönleri:

– Batarya kapasitesinin en az 4500 mAh olmasını beklerdik. Fakat mevcut bataryada yeterlidir.

– 4.5G desteği bulunmuyor. Diyeceksiniz ki 500 TL altında 4.5G desteği olan tablet var mı? Araştırdık birkaç modelde bulabildik.

Sonuç olarak baktığımızda bu fiyata alınabilecek bir model olduğunu düşünüyoruz. Eğer yüksek çözünürlükte bir oyun oynamayacaksanız bu tablet size yeterli gelecektir. Özellikle internette sörf ve video izlemek için kullanacaksanız tavsiye ediyoruz. Bu görüşlerimiz sadece teknik özelliklerine bakarak belirttik. Elimizden gelse tableti 1 hafta deneyip size görüşlerimizi sunardık.

Reeder M8 Plus tablet yorumları bekliyoruz.

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