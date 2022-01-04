Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 Pro MIUI 13 ilk alacaklar içerisinde

Xiaomi, ülkemizde ve diğer tüm ülkelerde oldukça popüler bir akıllı telefon markasıdır. Bildiğiniz üzere Xiaomi, MIUI arayüzünü kullanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde MIUI 13 arayüzü resmi olarak tanıtılmıştı. İlk olarak Ocak ayı içerisinde MIUI 13 alacak akıllı telefon modelleri netleşti.

Ülkemizde Redmi Note 10 serisi oldukça ilgi görmüştü. Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max modelleri ocak ayı içerisinde MIUI 13 sürümüne kavuşacak. Türkiye’de Note 10 Pro Max modeli bulunmuyor. Sadece Hindistan için üretilmiş bir modeldir. Hangi gün alacaklarına dahil herhangi bir bilgi yok.

Xiaomi Redmi Note 10 modeli 3.999 TL

Xiaomi Redmi Note 10 Pro modeli 6.999 TL

Teknoscrool.com olarak bizde uzun zamandır Pocophone F1 ve Redmi Note 8 Pro kullanıcısıyız. Maalesef Xiaomi, Pocophone F1 için güncelleme olayını uzun zaman önce bıraktı. Artık güvenlik paketi güncellemeleri bile gelmiyor.