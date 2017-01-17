Recep İvedik 5 fragmanı izlenme rekorları kırıyor!

Recep İvedik 5 fragmanı zirveye yerleşti.

Recep İvedik tutkunları uzun zamandır filmin 5 serisinin fragmanı yayınlandı.Recep İvedik 5 filmi 2017 yılında en çok beklenen filmler arasında yer almaktadır.Şahan Gökbakar’ın resmi youtube hesabından Recep İvedik 5 filmi 15 Ocak 2017 günü yayınlandı.Fragman çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü diyebiliriz.48 saat tamamlanmadan 6.5 milyon kişi izledi.Recep İvedik 5 fragmanı 3 dakika 20 saniyelik fragmanı ile dikkatleri üzerine çekti.Son zamanların en komik filmi olarak gösteriliyor.Filmin konusuna baktığımızda ise yurtdışı müsabaklarında ülkemizi temsil edecek kafileyi otobüs şöförü olarak çıkıyor.Tabi en sonunda ise kendi arkadaşları ile yarışmaya katılıyor.

Recep İvedik 5 filmi ne zaman vizyona gireceği netleşti!

Recep İvedik 5 filminin vizyona giriş tarihi hakkında internette resmi olmayan birçok tarih geziyordu.Şahan Gökbakar’ın resmi youtube hesabında yayınlandığı fragmanın en sonunda filmin vizyon tarihide açıklanmış oldu.Recep İvedik 5 filmi 16 Şubat 2017 günü vizyona giriyor.

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