Realme GT üst segment donanımı ile beğenildi

Realme GT akıllı telefon performansı ve üst segment teknik özellikleri ile teknolojik tutkunlarının dikatini çekmeyi başardı. İsterseniz kısaca Realme GT teknik özelliklerine kısaca bakalım.

Ekran donanımına baktığımızda 6.43 İnçlik dev bir ekran bulunuyor. Super AMOLED ekranı ve 409 PPI Piksel yoğunluğundaki ekranı ile canlı görüntüler elde edeceksiniz. Batarya kısmına geçtiğimizde ise 4500 mAh‘lık güçlü bir bataryası bulunuyor. Bu kapasite size düşük gelebilir. Fakat chipset ve ekran teknolojisi ile yoğun kullanımda çok rahat 1 günü devirebilirsiniz. Ayrıca 65 W‘lık oldukça hızlı şarj özelliği bulunuyor.

Performansa baktığımızda ise 2.84 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 888 chipset yer alıyor. 8 GB RAM ile oldukça hızlı bir kullanım hedeflemektedir. Grafik işlemcisi olarak Adreno 660‘dan güç almaktadır. 128 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken maalesef microSd hafıza kartı desteği bulunmamaktadır.

Kamera olarak ise 64 MP‘lık arka ana kamerası bulunuyor. Bu arka kamera ile 2160p Ulstra HD video kaydı yapabilirsiniz. Ağır çekim seviyorsanız 1080p 240 fps kayıt yapabilirsiniz. İkinci arka kamera 8 MP‘dir. Bu kamera ise ekstra geniş açı özelliği eklenmektedir. Üçüncü arka kamera 2 MP ve u kamera ile makro çekim özelliği gelmektedir. Selfie kamerası ise 16 MP‘dir.

NFC ve parmak izi okuyucusu özelliği ile 7.999 TL‘den satılmaktadır.