Realme GT tam şarja ulaşması 35 dakika sürüyor

Realme GT tam bir oyun telefonu diyebiliriz.

Günümüzde artık iyi oyunları oynamak için yüksek donanımlı telefonlar gerekiyor. Realme GT modeli üst segment teknik özellikleri ile bu ihtiyacı giderecek gibi duruyor. Bu yazımızda sizlere Realme GT modelinin hızlı şarj özelliğinden bahsetmek istiyoruz.

Realme GT modelinde 4500 mAh‘lık bir batarya kapasitesi bulunmaktadır. 65 W gücünde SuperDart Charge ile en yüksek performans deneyimini hedefliyor. Realme GT resmi internet sitesinde sadece 3 dakika ile 51 dakika da telefonu kullanabileceğinizi ve 5 seviyeli akıllı çip koruması sayesinde oyun oynarken rahatlıkla oyununuza devam edebileceğinizi yazmaktadır.

Ayrıca % 100 şarja ulaşması sadece 35 dakika sürüyor.

Realme web sitesinde Tiktok uygulamasını 14 saat 20 dakika kulanabileceğiniz bir bilgilendirme notu bulunuyor. Bu gerçekten oldukça güzel bir süre.

Realme GT 7.999 TL civarlarında satılmaktadır.