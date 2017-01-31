Razer’ı mobil telefon dünyasında görebiliriz

Razer şirketi, renkli klavyeleri,güçlü mouse’ları, oyun aksesuarları ve yüksek performanslı farklı tasarımlı oyun parçaları ile bilinmektedir.

Kısacası Razer, oyun tutkunlarına kaliteli ve güçlü hizmetler vermektedir.Razer’ı şirketini akıllı telefon dünyasında görürseniz şaşırmayın.Razer’ın ürünleri ülkemizde oyun severler tarafından büyük ilgi görmektedir.Özellikle oyun aksesuarları olarak ön planda olan Razer, farklı tasarımları ile dikkat çekiyor.

Yurtdışında çıkan bazı haberlere göre ise Razer’ın akıllı telefon dünyasına girmek istediğini ve Nextbit’i bünyesine katarak yakında mobil cihaz pazarında göreceğiz.Tabi akıllı telefon olarak mı yoksa farklı tasarımda mobil aksesuar ile mi göreceğiz bunu zaman gösterecek.

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