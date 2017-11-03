Razer Phone silikon ve sert kılıfları tanıtıldı

Razer Phone aksesuarları tanıtıldı.Razer’den beklenildiği gibi oldukça tasarımı güzel aksesuarlar günyüzüne çıktı.

Razer markasını oyun tutkunları çok iyi bilmektedir.Bilgisayar aksesuarları ile ülkemizde farklılık yaratan Razer, akıllı telefona yeni modeli ile giriş yaptı.Razer Phone teknik özellikleri ile üst segment bir telefon olduğunu kanıtladı.Zaten oyun ve performans tutkunları tarafından hemen incelenmeye başladı.Razer Phone kasım ayı sonuna doğru raflardaki yerini alacak.Tabi Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda bir netlik yok.Razer Phone tanıtıldıktan sonra Razer Phone aksesuarlarıda tanıtıldı.

Razer’ın kendi ürettiği telefonu için 3 adet orjinal aksesuarı bulunmaktadır.Müzik dinlemeyi severler için güçlü ses sunmayı hedefleyen kulaklığı, sert darbelere ve düşmelere karşı ise sert kılıf, telefonu aşırı kullanırken yıpranmalara ve ısınmaya karşı koruyan dayanıklı silikon kılıflarıda tanıtıld.Razer Phone kılıf ve kulaklık fiyatı netleşmedi.Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.

Razer Phone nasıl bir telefon diye merak ediyorsanız bu yazımızı okuyabilir ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

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