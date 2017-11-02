Razer Phone nasıl?

Razer Phone yorumları ve teknik özellikleri konumuza hoş geldiniz.

Akıllı telefonlara artık ayak uydurmak çok zorlaştı.Yüzlerce model arasında kendinize uygun bir modeli bulmak için baya araştırma yapmak zorundasınız.Fiyat ve performansı kendiniz belirlemeniz gerekmektedir.Eğer ben çok yüksek performanslı bir telefon istiyorum diyorsanız Razer Phone modelinden bahsetmek istiyoruz.Telefon oyuncuları için üretilen Razer Phone teknik özelliklerine kısaca bahsetmek istiyoruz.

Bildiğiniz üzere oyun bilgisayarları ve aksesuarları üreticisi olan Razer, akıllı telefon sektörüne etkili bir giriş yapacak gibi gözükmektedir.Razer Phone için şu anda birçok amiral gemisi modeline kafa tutacağı söyleniyor.

Razer Phone’da 5.72 inçlik dev ekran bulunuyor.Bu ekranda 1440×2560 (QHD) Pixel 514 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekran yer alıyor.4000 mAh‘lık batarya kapasitesi ile yeterli seviyede şarj süresi sunmayı hedeflemektedir.Qualcomm Quick Charge desteği bulunurken malesef bataryası değiştirelememektir.Razer Phone kamerası özelliklerine baktığımızda da 12 MP ve 13 MP olmak üzere iki adet arka kamerası, 8 megapiksel çözünürlüğüne sahip ön kamerası bulunmaktadır.Yazımızın başında yazdığımız gibi tam bir performans canavarıdır.2.45 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 chipset ile tam performans sunuyor.8 GB RAM ile bu telefonun yavaşlaması bile söz konusu değildir.64 GB’lık dahili depolama hafızasını microSD kart takarak 2 TB’a kadar artırabilirsiniz.Parmak izi okuyucusu ve NFC özelliği ile eksiksiz bir telefon diyebiliriz.

Razer Phone Türkiye’ye gelecek mi sorusuna ise malesef net bir bilgi bulunmamaktadır.Razer Phone yurtdışı fiyatı ise tahmini olarak 700 dolar civarlarında olacaktır.Eğer Razer Phone Türkiye’ye gelirse oyun ve performans tutkunlarının talebini karşılayacak gibi gözükmektedir.

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