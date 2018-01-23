Razer Phone 2 Erken Çıkabilir!

Geçtiğimiz yılın kasım ayında yani sadece iki ay önce piyasaya giriş yapan Razer Phone, firmanın projelerine uyum sağlayabilmek için kısa süre içerisinde eski bir model olarak kalacak gibi duruyor.

Razer’in Project Linda konseptini hayata geçirmek için daha gelişmiş olan Razer Phone 2 üzerinde çalıştığı söylentileri ortaya çıktı.

Razer Phone 2 Çıkış Tarihi

Analistlerin yaptığı araştırmalara ve sızıntılara göre ilk model henüz birinci yılını doldurmadan RazerPhone’un yeni modeli Eylül ayında piyasaya çıkış yapacak. Yeni akıllı telefona ek olarak Project Linda konseptinin de aynı tarihlerde kullanıcılara sunulacağı söyleniyor.

CES 2018’de duyurusu gerçekleştirilen Project Linda, RazerPhone’un donanımından güç alarak hayat buluyor, aynı zamanda telefonun ekranı touchpad olarak kullanılıyor. Telefonun ve dizüstü bilgisayar formatının bir araya gelişiyle üst seviye mobil oyun deneyimi ve yüksek üretkenlik için harika bir hibrit cihaz karşımıza çıkıyor.

Razer Phone 2 modelinin hangi teknik özellikleri taşıyacağıysa bilinmezliğini koruyor. Fakat Project Linda için güçlü teknik donanıma ihtiyaç duyulacağını söylemek zor değil. Orijinal cihazda 8 GB RAM, Snapdragon 835 işlemci ve Quad HD ekran bulunuyordu. Bakalım, Razer bu yıl karşımıza nasıl bir cihaz ile çıkacak?

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