Rakip model Xiaomi Mi Note 3 teknik özellikleri ile sarsacak

Xiaomi Mi Note 3 resmi olarak tanıtıldı.Xiaomi efsane modeli olan Mi MIX 2’den sonra etkili bir model daha tanıttı.Mi Note 3 teknik özelliklerine kısaca bakalım;

5.5 inçlik oldukça ideal bir ekran boyutu bulunuyor.403 PPI piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunuyor.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 73.09’dur.Bu modeli ise 3500 mAh’lık hızlı şarj desteği olan batarya desteklemektedir.Xiaomi Mi Note 3‘te arka tarafta 2 adet 12 megapiksellik bir kamera ve ön kamera olarak ise 16 megapiksel çözünürlüğüne sahip bir kamera tercih edildiğini görüyoruz.Xiaomi Mi Note 3’te 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti bulunuyor.6 GB RAM ile bu telefonun oldukça hızlı olduğunu belirtelim.64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken 128 GB’lık olan modelide olacaktır.MicroSD hafıza kartı malesef takılamıyor.Xiaomi hemen hemen yeni telefonlarında malesef hafıza kart desteği sunmuyor.4.5G,NFC,Kızılötesi ve parmak izi okuyucusu özelliği ile ideal bir telefon olduğunu belirtelim.

Xiaomi Mi Note 3’te gördüğümüz tek dezavantaj olarak yonga seti olarak görüyoruz.Snapdragon 835 yonga seti olsaydı daha iyi olurdu diyebiliriz.Fakat bu işlemcide oldukça yeterli bir güce sahip.

Xiaomi Mi Note 3 yorumlarınızı bekliyoruz.Bu arada Xiaomi Mi Note 3 Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair ve Türkiye fiyatı konusunda malesef herhangi bir resmi bilgi bulunmamaktadır.

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