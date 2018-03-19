Radyonun Tarihi ve Radyonun İşlevi

Radyo, uzay boşluğunda elektromanyetik dalgaların mesaj yüklemesi ile oluşmaktadır. Günümüzde popülerliğini yitirse de radyo asrın icatları listesinde en ön saflarda yerini aldı.

Televizyon ve internet’in gelişimi radyo kullanımını demode bırakmış olsa da bu teknolojilerin alt yapısı radyo sayesinde gelişmiştir. Uzay boşluğunda elektromanyetik dalgalara mesaj yüklenebileceği anlaşıldıktan sonra radyo, televizyon, telsiz, telefon ve internet için altyapı oluşmuştur.

Ses ve görüntü elektronik ortam içerisine matematiksel semboller eşliğinde kodlanmakta ve uzay boşluğunda yayılması sağlanmaktadır. Radyo ve diğer icatlar ise bu elektromanyetik dalga sinyallerini okuma ve anlamlı dile çevirme özelliğini taşımaktadır. Yani bu iş için bir verici ve bir alıcı gerekmektedir. Öncelikle bir kayıt sistemi ile ses ve görüntü kaydedilir ve vericiye nakledilir, verici radyo dalgaları ile geniş bir alana sinyal gönderir ve alıcılar sayesinde insanların anlayacağı şekilde yansıtılır.

Radyo Tarihi

Ünlü İngiliz fizikçi James Maxwell’in elektromanyetik dalga teorisi, radyo, televizyon ve cep telefonları gibi kablosuz alıcıların başlangıç noktası olarak kabul görür.

Maxwell’in elektromanyetik kuramından etkilenen Alman fizikçi Heinrich Rudolf Hertz, , radyo dalgalarını keşfeder

Ardından David Hughes, sesleri elektromanyetik akıma dönüştürmek için mikrofonu keşfetmiştir.

Radyonun gelişimine son noktayı İtalyan fizikçisi Guglielmo Marconi koymuştur. İlk kez düzenli radyo dalgası iletimi sağlamayı başarır Marconi bunu geliştirmiştir. İlk başarılı deneyini 1 km alanda yapmış ve daha sonra İngiltere’den Kanada’ya sinyal göndererek 3520 km alanda radyo sinyali göndererek başarısını taçlandırmıştır. Kısa sürede İtalyan ve İngiliz donanmaları telsiz vericisi olarak kullanmaya başlar. Devrim gibi icadıyla Marconi, 1909 yılında Nobel Fizik Ödülü’ne layık görüldü.

Westinghouse Şirketi, Amerika’daki ilk radyo programını kurdu. Böylece radyo alıcısını halk pazarına süren ilk kuruluş olmayı başardı.

Türkiye’deki Radyo Yayınlarının Tarihi:

Ülkemizde radyo yayınları 1927 yılında başlamıştır. Bu tarihte, Türkiye Telefon Telsiz Anonim Şirketi (TTTAŞ) tarafından yapılan deneme çalışmaları başlangıç olarak kabul edilir.

TTTAŞ on yıl boyunca postanelere konulan hoparlörler aracılığıyla yayın yapsa da ve tipi radyo alıcıları ülkemizde olmadığından bu çabalar sonuçsuz kalır.

Daha sonra tüm yetkiler PTT’ye devredilir. Böylece özel teşebbüs yerine ilk kez devlet teşebbüsü bu işe girişmiş oldu. 1964 yılında ise yayın yetkisi, TRT’ye verilmiştir. 20 Kasım 1994’de anayasa değişikliği ile özel radyo ev televizyon kurma yetkisi tanındır.

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