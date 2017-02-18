Powerpoint 2007 (ppt) şifre nasıl koyulur?

Powerpoint 2007’de şifre koyma hakkında bilgi arıyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Uzun zamandır sizlerden gelen soruları yanıtlayamıyorduk.Yavaş yavaş tekrardan sorulan sorulara yanıt vermeye devam ediyoruz.Hakan Akkay isimli takipçimiz bize Powerpoint 2007‘de yapılan çalışmayı nasıl şifre koyacağı konusunda destek istemiştir.

İlk olarak PowerPoint 2007 dosyanızı açın ve çalışmalarınızı yapınız.Çalışmanızı yaptıktan sonra (yapmadan da olabilir) aşağıdaki resimde gözüken resimdeki sol üst köşedeki tuşa basınız.Karşınıza çıkan seçenekler arasında “Hazırla” sekmesine mouse ile geliniz fakat tıklamayınız.Hazırla seçeneğinden “Belgeyi şifreleyin” butonuna bastığınız zaman size 2 kez şifre soracaktır.Bu şekilde PowerPoint 2007‘ye şifre koymuş olacaksınız.

Powerpoint 2007 hakkında herhangi bir sorunuz olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.Gerekli destek hem mail olarak hem de sitemizde yayınlayarak sizlere ileteceğiz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)