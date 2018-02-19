Power UP FPV ile kağıttan uçak uçurmak bu kadar zevkli olur

Günümüz teknoloji uzaktan kontrol konusunda hergün gelişiyor. Drone sektörü artık o kadar çok her cebe uygun drone’lara ulaşabilirsiniz.

Tabi drone’ların en güzel olanları akıllı telefona anlık görüntü sağlayanlardır. Bu keyfi size yaşatacak olan Drone fiyatları ülkemizde 2 Bin TL’den başlıyor. Bu fiyatları verdiğinizde Drone’a herhangi bir kaza-kırım yaşatmamanız gerekmektedir. Kısacası narin ve pahalı bir cihazdır.

Ben bu kadar para veremem diyorsanız ve daha basit bir sistem ile keyif yaşamak istiyorum diyorsanız Powerup FPV öneriyoruz. Çok basit bir sistem ile kağıt uçağı FPV sistemi ile uçurabilir ve isterseniz telefona, isterseniz yanında gelen Google’ın kartondan FPV görüntüleyicisini kullanabilirsiniz.

Power UP FPV size kokpitte oturuyormuş hissi yaratıyor. Anlık görüntü aktarımını akıllı telefonunuza indirebileceğiniz uygulama sayesinde telefona da aktarabilirsiniz.

İlk olarak Power UP FPV fiyatından bahsetmek istiyoruz. Bu ürünün yurtdışı fiyatı 139 dolar. Ürünü aldığınızda içindekiler şöyle;

– Çift motorlu Wi-Fİ kamera modülü,

– 2 Adet yedek pervane

– Kağıttan uçağı yapmanız için özel hazırlanmış su geçirmez şablon,

– 1 adet 550 mAh’lık Lipo pil,

– Kullanım kılavuzu ve Google’ın karton’dan FPV görüntüleyicisi çıkıyor.

Power UP FPV teknik özellikleri neler?

Resmi internet sitelerine baktığımızda rüzgarlı koşullarda uçabileceği yazıyor. Sonuç olarak baktığımızda kağıttan ana gövde oluştuğu için rüzgarlı havalarda tam verim alınmayacağını düşünüyoruz. Sıfır rüzgarsız ortamda daha çok zevk alınabilir.

– Eğer kağıttan uçağı geri getiremiyorsanız otomatik olarak eve dönüş modu bulunuyor.

– FPV kontrol modu ile kafa hareketleriniz ile uçağı uçarabilirsiniz.

– Ön,yan ve arka tarafı görmenizi sağlayan geniş açılı bir dönen kamerası bulunuyor.

– Kaza-kırım’a karşı karbon fiber’den yapılmış bir çerçeve modülü bulunuyor.

Kamerası geniş açılı VGA kamera’dır. Video çekim hızı ise 30 fps, 550 mAh’lık bataryası ile yaklaşık olarak 10 dakika civarında uçuş gerçekleştirebilirsiniz. Bu bataryayı ise 90 dakikada şarj edebilirsiniz. Uçağı kontrol etme mesafesi ise 300 feet olarak yazamaktadır. Yani 91 metreye kadar kontrolü gerçekleştirebilirsiniz.

Android ve IOS işletim sistemine sahip her akıllı telefona uyum sağladığınızda hatırlatalım.

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