Podcast’te ses, şarkı nasıl kayıt edilir ve düzenlenir?

Çok da pahalı olmayan bir PC mikrofonuyla kolaylıkla podcast, müzik, sesli kitap veya video anlatımı kaydedilebilir. Sonuçlar harika olsa da, bunları kaydetmek ve düzenlemek, yeri geldiğinde ufak rötuşlar yapmak için bazı araçlara ihtiyacınız olabilir.

Audacity bunun için kusursuz bir yazılım ve şaşırtıcı derecede kullanımı kolay, tamamen de ücretsiz. Üstelik Audacity ile kayıt seslerini de temizlemeniz mümkün.

1.Audacity’i indirin ve podcast, ses, müzik kaydına başlayın

İlk podcastinizi veya ses kaydınızı gerçekleştirmek için, önce http://www.audacityteam.org/download/ adresinden işletim sisteminize uygun olan Audacity sürümünü indirin, progrmaı açın ve mikrofonla hoparlörlerinizin açık olduğuna emin olun.Kırmızı kayıt tuşuna basarak veya Shift + R kombinasyonunu uygulayarak kayda başlayabilirsiniz. Bu sırada mikrofonla dudağınız arasında gerekli mesafeyi bıraktığınıza emin olun.

2. Gürültüyü temizleyin, boyutu kırpın

Daha önce kaydettiğiniz seslerde arkaplanda gürültü duyuyorsanız, Audacity’de Effects > Noise reduction kısmına, ardından da Get Noise profile seçeneğine tıklayın. Ctrl + A tuşlarına basarak tüm kaydı seçin, ardından tekrar Effects> Noise reduction kısmını izleyin. Slider – sürükleme çubuğuyla oynayarak doğru efekti bulun, işlem bittiğinde OK’a basın.

Eğer kaydınızda başı-sonu veya istediğiniz kısmı kaldırmak istiyorsanız, buraları seçerek Delete tuşuna basıp ortadan kaldırabilirsiniz.

3. Seviyeleri düzenleyin, kırpın

Mikrofonu kayıt sırasında yanlışlıkla kıpırdatmış olabilirsiniz. Belli kısımlar diğerlerine göre daha gürültülü olabilir. Bu durumda CTRL + A tuşlarına basarak tüm kaydı seçin, ardından Effects > Leveling yolunu izleyin. Ses kaydınızın belli yerlerine yakınlaşmak için CTRL + 1 tıuşlarına basın, sonra da Effects > Amplify yolunu izleyerek buraların desibelini düşürün.

4. Ses kaydınızı tamamlayın, çıktısını alın

Bu işlemlerden sonra ses kaydınız çok daha iyi olacak. Kayıt çıktısını bilgisayara kaydetmek için File > Export Audio yolunu izleyin ve dosya formatını seçin. Eğer daha sonra tekrar düzenlemeyi planlıyorsanız, en iyi seçenek .WAV formatında kayıt olacaktır. Bu şekilde ses kalitesi oldukça yüksek kalır.Eğer kayıt tamamen bittiyse ve başkalarıyla paylaşacaksanız, MP3 ya da WMA formatında çıktı almanız daha makul olacaktır.

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