Bilim ve Teknoloji

Poco X3 Pro oyun tutkunları için ideal fiyatta

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji11 Aralık 2021
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Poco X3 Pro modelinin teknik özelliklerine kısaca bakalım. Poco X3 Pro 128 GB dahili depolama hafızası ve 6 GB RAM‘li olan modeli 4.399 TL, 256 GB dahili depolama hafızası ve 8 GB RAM‘li olan versiyon ise 4799 TL civarlarındadır.

Ekran bölümüne geçtiğimizde ise 6.67 inçlik IPS LCD ekranı bulunuyor. 395 PPI piksel yoğunluğundaki bu ekran 120 Hz yenileme hızına sahiptir. Oyun tutkunları için ekran yenileme hızı önemli bir kriterdir.

Batarya kısmında 5160 mAh‘lık hızlı şarj destekli bir bataryası bulunmaktadır. 33 W ile hızlı şarj yapabilirsiniz.

Performans kategorisinde ise 8 çekirdekli 2.96 Ghz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 860 chipset yer almaktadır. Grafik işlemcisi olarak ise Adreno 640 bulunmaktadır. 256 GB dahili depolama hafızasına ekstradan microSD hafıza kartı takarak kapasiteyi 1 TB’a kadar artırabilirsiniz.

Kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 48 MP arka ana kamera, 8 MP ikinci arka kamera, üçüncü arka kamera 2 MP, dördüncü arka kamera ise 2 MP çözünürlüğüne sahiptir.Ön kamera ise 20 MP çözünürlüğüne sahiptir.NFC, Radyo, suya ve toza karşı dayanıklılık özellikleri ile oldukça performanslı bir akıllı telefondur.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji11 Aralık 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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