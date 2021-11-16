Poco M4 Pro 5G fiyat performans olarak dikkat çekiyor

Poco M4 Pro 5G modeli tasarımı ile beğenildi. Orta segment özelliklere sahip olan bu modelin teknik özelliklerine kısaca bakalım. Ülkemizde POCO serisi oldukça tercih ediliyor. Uygun fiyat ve performansı ile kullanıcılar beğenmektedir.

Poco M4 Pro 5G’de 6.6 inçlik IPS LCD ekran bulunmaktadır. 399 PPI Piksel yoğunluğunda bu ekran 90 Hz yenilene hızı sunmaktadır. Batarya bölümüne geçtiğimizde ise 5000 mAh’lık güçlü bir batarya görüyoruz. 33 W hızında hızlı şarj teknolojisi bulunmaktadır.

Performans bölümüne geçtiğimizde ise 2.4 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 810 yonga seti yer alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB‘lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Hafıza bana yetmez diyorsanız microSD hafıza kartı takarak kapasitesini 1 TB‘a kadar artırabilirsiniz. 50 Megapiksellik arka ana kamerası ve 8 MP ikinci arka kamerası vardır.

Ön kamera ise 16 MP çözünürlüğüne sahiptir. Bu modelde suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da bulunuyor. NFC, kızılötesi ve radyo özelliği ile yurt dışında 229 Euro civarında satılacak.