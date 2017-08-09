PlayStation VR İncelemesi

PlayStation VR’ın çıkışıyla konsollara da sanal gerçeklik dünyası gelirken, cihaz oldukça farklı bir yapıda. Bunun iki sebebi var ve birincisi, PS VR sadece PS4 konsoluna özel bir ürün. Diğeri de, PlayStation VR’ın diğer sanal gerçeklik setlerine göre çok daha ucuz olması.

PlayStation VR Nedir?

Ürün iki paket hâlinde satılıyor. Birinde sadece PlayStation VR sanal gerçeklik kulaklığı yer alırken, diğerinde de VR sistemi, PlayStation Camera ve iki adet PlayStation Move kontrolcüyle PlayStation VR Worlds oyunu yer alıyor. Tavsiyemiz, eğer elinizde diğer cihazlar yoksa ikinci paketi almanız çünkü Move kontrolcüler PS VR için gerçekten gerçekli.

Nasıl Çalışıyor?

Piyasadaki diğer sanal gerçeklik setleri gibi, PlayStation VR da iki görüntüyü aynı anda ekrana getirerek çalışmakta. Fakat HTC Vive veya Oculus Rift gibi ürünlerin aksine, PlayStation VR pahalı ekran kartlarına gerek duymuyor ve bir adet PS4 konsolu yeterli oluyor.

Aradaki fark ise Sony’nin ürününde iki kamera yerine sadece bir tane var. Bu yüzden PlayStation VR oyunlarını oynarken hareket etmek yerine daha çok oturmak ya da ayakta kalmak tavsiye ediliyor.

PlayStation VR Teknik Özellikleri

Cihaz 1080p oyunları 90hz veya 120hz yenileme oranlarında oynatabiliyor. Gecikme konusunda endişeniz varsa, oyunların gecikme oranı en fazla 18ms’ye çıkıyor ve bu oldukça başarılı bir rakam.

Bilindiği gibi HTC Vive ve Oculus Rift için bilgisayar üzerinde çok sayıda oyun olsa da, Sony de bu konuda boş durmuyor. Batman Arkham gibi VR oyunlar hâli hazırda büyük beğeni toplarken, firma yıl sonuna kadar 50’nin üstünde yeni VR oyununun da geleceğini duyurdu.

PlayStation VR’ın Geleceği

Şu anda cihazın ne duruma geleceğini ön görmek zor olsa da, Sony’nin önemli bir atılım yaptığı gerçek. Yapımcılar da giderek PS4 ve sanal gerçeklik sistemine yatırım yaparken, henüz çok yeni olmasına rağmen pek çok önemli oyuna sahip.

Elbette ki ilerleyen yıllarda bu sistem yeterli gelmeyecektir fakat Sony de boş durmayarak yeni VR teknolojileri üzerinde çalışacaktır.

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