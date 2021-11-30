Piranha akıllı Smart TV kumanda kopyalama işlemi

Bu yazımızda sizlere Piranha Smart TV akıllı kumanda cihazına kumanda nasıl tanıtılır konusunda bilgi vermek istiyoruz. Evinizde ve iş yerinizde kumanda sayısı çoksa bu cihazın sizi rahatlacaktır.

İlk olarak cihaz kutusundan çıkan USB’yi televizyona takınız. Daha sonra aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi iki tuşa aynı anda 10 saniye civarında basılı tutup bırakınız.

Yukarıdaki gibi tuşlara basılı tuttuktan sonra cihazı ilk adım için tanımlamış olacaksınız. Gelelim cihaza evdeki diğer kumandaları tanıtma işlemine.

Aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi tuşa basılı tuttuğunuzda kumanda cihazı üzerindeki led sürekli yanıp sönmeye başlayınca bırakınız.

Işık yanıp sönmeye başlayınca kumanda kopyalama özelliği aktif olmuş demektir. Daha sonra kopyalamak istediğiniz kumandayı, piranha cihazının önüne getiriniz.

Yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi kumandalar karşılıklı olarak birbirine bakacaktır. Tuş atamak için ilk önce eski kumandadaki tuşa basın ve daha sonra piranha cihazı kumandasında atamak istediğiniz tuşa basınız. Bu şekilde atamak istediğiniz tuşları tek tek yapmanız yeterli olacaktır.