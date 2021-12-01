Piranha akıllı kumanda televizyona bağlama adımları

2 Aralık 2021 günü A101’e Piranha akıllı kumanda geldiğini gördük. Elimizden geldiği kadar size ufak bir bilgilendirmek yapmak istedik. Bu cihaz evde ya da işyerindeki kumanda kalabalığını ortadan kaldırmaktadır.

İlk olarak bu cihazın fiyatından bahsetmek istiyoruz. A101’de 69.95 TL’den satılacak. E-Ticaret sitelerine baktığımızda ise genel olarak 95 TL civarlarında olduğunu görüyoruz. Eğer ihtiyacınız varsa kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.

Peki Piranha akıllı kumanda nasıl bağlanır?

Cihazı aldığınızda ilk olarak kutudan çıkan USB’yi televizyona takınız. Kumanda pillerini taktıktan sonra kumanda üzerindeki ışıklar sürekli yanıp sönecektir. Bütün televizyonlarda USB çıkışı bulunmaktadır.

Yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi iki tuşa 10 saniye civarında basılı tutun ve bırakın. Bu şekilde artık kumandanız kullanmaya başlayabilirsiniz. Tabi diğer televizyon ya da uydu alıcınızın kumandanlarının yerine cihazı kullanmak istiyorsanız tuş kopyalama işlemini yapmanız gerekmektedir.

Piranha kumanda kopyalamak için bu yazımızı okuyun.