Pioneer SE-MX9 kulaklık

Superior Club Sesli kulaklıklar ile tanışın.

İstediğiniz her zaman her yerde, günün istediğiniz herhangi bir saatinde, otantik kulüp deneyiminde eğlenebilirsiniz. Akıllıca tasarlanmış baş bandı sayesinde – hafif, yumuşak kauçuk yastık – maksimum konfor ve dengeli bir uyum sağlanır. Dans pistinin ortasında sanki birinci sınıf üstün ses kalitesinin tadını çıkarın. Size en uygun sofistike metal kaplamayı seçerek enfes tadınızı gösterin.

Kulaklık, esneklik için dış çerçeve içerisinde hareket ettirilebilir Bu özelliklerin çoğu müzik türüyle iyi uyum yoktur. Çalma listemize girerek dönüyor ve kulaklıklar çoğu müzik için dengede değil: ayrıntı kısa düşüyor ve dinamikler oldukça sıkıyor. Ayarlanabilir Kafa Bandı sayesinde oldukça kullanışlı

Kompozisyonun durma noktaları ve kemanları da yükselteriyorlar ve harpların zayıf koparılmasını duymak için zorlamalısınız. Sonuçta, rekabetin içgörü ve şeffaflığını bir araya getirmede başarısız oluyorlar. Öncülerin düzgün bir hile yapmış olmalarına rağmen: Her bir kulaklık 3.5 mm soket, sargı kablosunun hangisini asacağını seçebileceğiniz anlamına gelir.

2m, 3,5 mm uçlu kablo, hands-free aramalar için Android ve iPhone’la uyumlu bir uzaktan mikrofona sahiptir; hi-fi sisteminize takmak için bir 6.3mm adaptör ve birlikte bir malzeme taşıma kılıfı , uçuş esnasında adaptör ve ilave bir kabloyla cömert bir aksesuar paketi tamamlıyor. Görünüşe gelince, bunların Beats olduğunu kolayca düşünebilirdiniz, bunun yerine parlak-gümüş, çivit-siyah veya parlak bakır gövde ve ‘Pioneer’ rozetiyle.

Bu numune, bakır bir çift olup (verilen kırmızı kabloyla renk çakışmasına rağmen) parlak, metalik kaplamada zekice görünüyorlar. Sağlam ve katı bir şekilde inşa edilmiş, bunlar birkaç sıyrıkta sağ kalacaktır. Alüminyumdan yapılmış olan kulaklıklar, dış çerçeve içerisinde daha esnek bir uyum sağlamak üzere hareket edebilmekte, küçük, dairesel deri tipi kulak yastıkları kulaklara sıkıca oturmaktadır. Kulakların yarım saat sonra sıcaklar almazsa, oldukça rahatlar.

Kafa bandı için söyleyebileceğimizden fazla. Altında sadece ince bir kauçuk astar ile, düz iki saat dinleme ceza gibi hissediyor. Yine de kayar mekanizma sayesinde bandın kendisi kolayca ayarlanabilir. Bu teneke kutular dans müziği severleri hedef alıyor ve hiç kuşkusuz izleyicilerini bulacaklar.

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