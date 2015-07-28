Picasa Fotoğrafları Telefon Galerisinden Silme Yöntemleri
Gmail hesabınızda Picasa albümü ile Google fotoğrafları etkin halde ise bu kısımda yer alan fotoğraflar telefonunuza yeniden yüklenecektir. Fotoğraflarınızı galeriden silmek istiyorsunuz ve bunu başaramıyorsunuz. Gelin bu fotoğrafları tamamen nasıl sileceğinizi görelim.
Google yada Picasa’dan resim kaldırmak istiyorsanız hesabınıza bilgisayardan giriş yapın. İstemediğiniz fotoğrafları bu kısımdan silin. Ardından hesaplar-google hesapları-bu kısımda yer alan gmail hesabını seçin-gelen şıklardan hızlı resim yükleme, senkron google foto ile senkron Picasa bölümündeki kutucukların işaretlerini kaldırın. Ardından senkronizasyonu çalıştırın. Şimdi resimleriniz galeriden tamamen silinmiş olacaktır. Fotoğraflarınız hala silinmiyor ise ikinci şıkkı uygulamalısınız.
Ayarlar kısmından uygulama yöneticisi-hepsi-galeri bölümündeki şıklardan veriyi sil ile ön belleği boşalt işlemlerini yapmanız durumunda galeriden fotoğrafları tamamen silmiş olacaksınız.
isa
8 Kasım 2015 at 02:16
Kolay gelsin ben gecen. Yil baya fotograflarimi yedeklemistim ama Suan gözükmüyor lar yardımcı olur musunuz
Muhammet
2 Nisan 2016 at 12:31
Galeriden önbelligi bosaltsak diger dosyalara bişey olmadan sadece picasadaki resimlermi silinecek yani
Yasemin Yasmin
2 Haziran 2016 at 00:58
Arkadaşlar, merhaba. Bu konuyu çok basit bir yoldan düzelttim şans eseri 🙂 Şöyle ki; Albümler’e gelip ekranın sol alt köşesindeki seçenekten “Görüntülecek seçenek”i seçin, oradan da “Picasa içeriği”ni devre dışı bırakın. Aynı zamanda “Tüm içerik” seçeneği de devre dışı kalıyor. Yalnızca “Cihaz içeriği” seçeneği kalmalı. Vee bir bakıyorsunuz albümden o istemediğiniz fotoğraflar yok oluyor. Sizin kamera fotoğraflarınız da yerli yerinde kalıyor.
Aysen
28 Haziran 2016 at 21:50
Allah razı olsun kuzum YASEMİN YASMIN????
Nur
17 Ağustos 2016 at 23:19
Ne yapsam kurtulamadım picasa fotolarından ta ki yasemin yasminin çözümüne kadar.Allah bin kere razı olsun???
Nursel
5 Eylül 2016 at 20:50
Yasemin yasmin harikasın
Erdem Ciğer
11 Eylül 2016 at 09:39
Öngelleği silmek yetiyor güne yarım saatlik uğraş
Ezgi
18 Eylül 2016 at 01:31
Çok çok sağol yaaa
Meryem
28 Ekim 2016 at 15:18
Picasa fotolarini galeriden silip kaldiramiyorum dosya desteklenmiyor lutfen yardim
Rıfo Reis
6 Kasım 2016 at 20:18
Sağ üst köşesindeki seçenekten “Görüntülecek seçenek”i seçin, oradan da “Picasa içeriği”ni devre dışı bırakın. Aynı zamanda “Tüm içerik” seçeneği de devre dışı kalıyor. Yalnızca “Cihaz içeriği” seçeneği kalmalı. Vee bir bakıyorsunuz albümden o istemediğiniz fotoğraflar yok oluyor. Sizin kamera fotoğraflarınız da yerli yerinde kalıyor.
Saniye Dogan
6 Kasım 2016 at 23:55
Yasemin Allahanım,’im ne dileğin varsa kabul etsin.Süpersin sen.Teşekkürler.
Teknoloji
7 Kasım 2016 at 12:56
Cevabınız için çok teşekkür ederiz.
Ahmet Çağdaş ÇETİN
29 Kasım 2016 at 17:17
Yasemin Hanım çok teşekkür ederim. Resimler gitti nihayetinde…
Gülden budak
3 Aralık 2016 at 21:36
Benim bütün fotoğrafları picasa ya atmış devre dışı birakirsam hepsi siliniyomu acaba hepsinin silinmesini istemiyorum
Yağmur
19 Aralık 2016 at 00:57
Yasemin hanıma tesekkurler etkili ama geçici bir yöntem yani görüntülenen içerik sadece saklanıyor ancak silinmiyor. Wep üzerinden picasa ya girilmiyor çünkü kaldırılmış ve fotoğraflar hala mevcut gereksiz yer kaplıyor. Yani galeri nin içeriği siler sek fotoların tamamı silinirmi? ?
Necati
1 Ocak 2017 at 21:03
ıyı guzelde sılınmıyor kardesım ordan sadece goruntulenecek ıcerık kaldırılıyor sıteden tek tek sılsenızde telefondan kalkmıor
Havva
1 Ocak 2017 at 21:07
Hay Allah razı olsun senden yaseminnn 😁😁😁