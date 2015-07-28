Picasa Fotoğrafları Telefon Galerisinden Silme Yöntemleri

Gmail hesabınızda Picasa albümü ile Google fotoğrafları etkin halde ise bu kısımda yer alan fotoğraflar telefonunuza yeniden yüklenecektir. Fotoğraflarınızı galeriden silmek istiyorsunuz ve bunu başaramıyorsunuz. Gelin bu fotoğrafları tamamen nasıl sileceğinizi görelim.

Google yada Picasa’dan resim kaldırmak istiyorsanız hesabınıza bilgisayardan giriş yapın. İstemediğiniz fotoğrafları bu kısımdan silin. Ardından hesaplar-google hesapları-bu kısımda yer alan gmail hesabını seçin-gelen şıklardan hızlı resim yükleme, senkron google foto ile senkron Picasa bölümündeki kutucukların işaretlerini kaldırın. Ardından senkronizasyonu çalıştırın. Şimdi resimleriniz galeriden tamamen silinmiş olacaktır. Fotoğraflarınız hala silinmiyor ise ikinci şıkkı uygulamalısınız.

Ayarlar kısmından uygulama yöneticisi-hepsi-galeri bölümündeki şıklardan veriyi sil ile ön belleği boşalt işlemlerini yapmanız durumunda galeriden fotoğrafları tamamen silmiş olacaksınız.

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