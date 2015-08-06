Picasa foto galeriye izin istiyor, Nasıl kapatırım

Picasa web fotoğraflara erişmek için izin istiyor.

Akıllı telefonunuzda foto galeriye erişmek için picasa web uyarı vermektedir.Bu izin vermek istemiyorsanız devamlı olarak size uyarı vermektedir.Belli bir süre sonra bu uyarı can sıkıcı hale geliyor.

Nasıl kapatabilirim diyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Üst menü çubuğu iki elle aşağı indirin.Açılan sekmeden Senkr kısayoluna basılı tutarak Hesaplar‘a girin(ya da ayarlardan girin). Açılan listeden Google‘u seçin. E posta adresinize tıklayın. Açılan listeden Senkr Picasa Web albümleri seçeneğini devre dışı bırakın.

Yada senkr kullanmıyorsanız direk kapatabilirsiniz.

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