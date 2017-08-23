Philips 43PFS4112 hakkında yorumlar arıyorsanız bu yazımızın size faydası olabilir.

Digital Crystal Clear ekran teknolojisiyle gelen, LED ekranlı Philips 43PFS4112, 32 inç ekrana ve Full HD yani 1920x1080p çözünürlüğe sahip. 50hz yenileme hızı olan televizyon başarılı bir parlaklık da sunarken, Dolby Digital ses çözücüyle de iyi bir ses performansı sunuyor.

Subwoofer, Wi-Fi ya da 3D gibi özelliklerin yer almadığı televizyon Smart TV kategorisinde değil fakat USB-HDMI girişleri sayesinde harici olarak bağladığınız cihazlarla medya oynatmanız mümkün. A+ enerji sınıfındaki cihaz elektrik tüketimi konusunda iyi bir performans sunarken, hemen hemen her medya dosyasını da çalıştırabiliyor.

Türksat kanal güncelleme sisteminin de bulunduğu Philips televizyonunun yenileme hızı yazılımla 200hz’a da çıkartılabiliyor.

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