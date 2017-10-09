Performans tutkunları Google Pixel 2’ye hayran kalacak

Google’ın yeni akıllı telefonu olan Pixel 2 resmi olarak tanıtıldıktan sonra sizlere teknik özelliklerinden bahsetmek istedik. Google, akıllı telefon dünyasına performanslı modelleri ile yer edinmeye çalışıyor.

Google Pixel 2 5.0 inçlik oldukça ideal boyutta bir ekrana sahiptir.441 PPI Piksel yoğunluğuna sahip Super AMOLED ekranı bulunuyor.Görüntü canlılığı olarak oldukça başarılı olduğu ilk bakışta belli oluyor.Batarya kapasitesine baktığımızda ise 2700 mAh’lık bir batarya görüyoruz.Değiştirelemez bataryası bulunurken 15 dakikalık hızlı şarj ise 7 saatlik bir kullanım hedeflemektedir.Zaten akıllı telefonların en büyük dezavantajları arasında kısa giden şarj süresidir.Google Pixel 2 bu olayı hızlı şarj olayı ile çözecek gibi durmaktadır.Google Pixel 2 kamerasına baktığımızda ise 12.2 megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.

Performans konusuna geçtiğimizde de 2.45 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti bulunuyor. 4 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak neredeyse imkansız diyebiliriz.64 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı desteği malesef bulunmamaktadır.Pixel 2’nin ayrıca 128 GB’lık dahili depolama hafızası olan versiyonuda satılacaktır.İnternet severler bu telefonun indirme ve sayfalarda gezme oranına adeta aşık olacak dyebiliriz.CAT 15 ile 4.5G bağlantısı saniyede 800 Mbps’ye kadar ulaşabileceksiniz.Suya ve toza karşı dayanıklılığıda olan Google Pixel 2 parmak izi okuyucusu ile tam güvenlik sağlamaktadır.

Google Pixel 2 Türkiye satış konusunda ise herhangi bir fiyat bilgisi bulunmamaktadır.

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