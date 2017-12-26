Bir takipçimiz bize iki modelin nasıl olduğuna dair yorumumuzu istemiştir.Bizde elimizden geldiği kadar bilgilendirmek istedik.

Panasonic PT-RZ470 ve PT-RZ370 DLP Projektörleri

PT-RZ470 ve PT-RZ370, iş, eğitim ve medikal ayarlar için optimize edilmiş Panasonic video projektör hattındaki girdilerdir ancak ev sinema sistemindeki fanların beğeneceği bazı özelliklere de sahiptir.Her bir projektörde sunulan geleneksel özelliklere erişmeden önce, bu projektörleri çarpıcı yapan iki üstün özellik göz önüne geçelim.

LED / Lazer Işık Kaynağı

Her iki projektörün ilk göze çarpan özelliği, geleneksel bir lamba yerine LED ve Lazer Diyotlu ışık kaynağı teknolojisinin birleşmesidir. Bu yenilik, projektörlerin, periyodik olarak lamba değiştirmeyi gerektirmeyen, hem anlık açma hem de anında kapanma operasyonunu sağlamak için 20.000 saat çalışmasını mümkün kılıyor. Ayrıca, LED ve Lazer Diyot birleşimleri daha az yer kaplar ve daha az güç kullanır, bu da projektörleri daha form faktörlü ve ECO dostu hale getirir.

HDBaseT

Her iki projektöre de dahil olan ikinci yenilikçi özellik HDBaseT bağlantısıdır (Panasonic Digital Link olarak anılacaktır). Projektörler, HDMI, DVI, PC monitör ve her ikisi de 3.5 mm’lik ses girişi / çıkışı bağlantıları içeren geleneksel bağlantı düzenine sahipken, projektörlerin ses, video, hareketsiz görüntüler almasını sağlayan bir Ethernet / LAN bağlantı noktası da içeriyor ve Tek bir Cat5e veya 6 kablo üzerinden sinyalleri kontrol edin.

Kurulum ve kullanım kolaylığı için, her iki projeksiyon cihazı, hem masa hem de tavana monteli (ekranın önünde veya arkasında), geniş bir yatay (+% 27 / -% 35) ve dikey (+ 73% / -% 48) lens kaydırma kontrolü ve dikey (± 40 °) köşe taşı düzeltmesi. Her projektör için yansıtılan görüntü boyutu aralığı 40 ila 300 inç arasında (16×9 Aspect Ratio).

Yan hava yastığı kumandaları yanı sıra kablosuz bir uzaktan kumandayla sağlanmaktadır. Buna ek olarak, her iki projektör de çeşitli özel kurulum kontrol protokolleriyle uyumludur. Buna ek olarak, ses, video ve harici kontrol bağlantılarının tümü, projektörlere yan monte edilmiştir.

PT-RZ470’de Eklenen Özellikler

PT-RZ470 PT-RZ370 üzerinde hem 2D hem de 3D görüntü (etkin gözlük ve 3D emitör gereklidir), kenar karıştırma (daha keskin kenarlı panoramik bir görüntü ekranı oluşturmak için iki projektör daha kullanılmasına izin verir) gibi ek özellikler de sunar panorama oluşturmada kullanılan tek tek görüntüler arasında), renk uyumu ve ticari ekranda (müze fotoğrafları, restoran menüleri veya fuar gösterileri gibi) kullanılabilen bir portre resmi ayarı

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